В Твери столкнулись микроавтобус и внедорожник

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пассажирский микроавтобус и внедорожник столкнулись в Твери, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На проспекте 50-летия Октября столкнулись микроавтобус Ford Transit и УАЗ "Почты России", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ДТП пострадали семь человек, все они - пассажиры УАЗ.
По информации управления федеральной почтовой связи (УФПС) Тверской области, пострадавшим в ДТП почтовым работникам оказывается необходимая медицинская помощь, они госпитализированы в медучреждения. Пресс-служба УФПС по региону уточняет, что перед выездом на маршрут все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, а сам автомобиль находился в исправном состоянии.
"По предварительной информации и свидетельствам очевидцев, водитель почтовой машины в происшествии не виноват. Инцидент не отразится на обслуживании клиентов федерального почтового оператора. Для оперативной доставки отправлений на маршрут был выведен дополнительный автотранспорт. Все находящиеся на борту отправления перегружены и будут доставлены адресатам в срок", - добавляет пресс-служба УФПС по Тверской области.