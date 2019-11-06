В Твери столкнулись микроавтобус и внедорожник

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пассажирский микроавтобус и внедорожник столкнулись в Пассажирский микроавтобус и внедорожник столкнулись в Твери , пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На проспекте 50-летия Октября столкнулись микроавтобус Ford Transit и УАЗ "Почты России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ДТП пострадали семь человек, все они - пассажиры УАЗ.

По информации управления федеральной почтовой связи (УФПС) Тверской области, пострадавшим в ДТП почтовым работникам оказывается необходимая медицинская помощь, они госпитализированы в медучреждения. Пресс-служба УФПС по региону уточняет, что перед выездом на маршрут все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, а сам автомобиль находился в исправном состоянии.