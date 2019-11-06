Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T14:41Z
https://ria.ru/20191106/1560630727.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_0:296:3077:2027_1036x0_80_0_0_2afb2d6e00d6950cd3d5c3933cf7a33f.jpg
РИА Новости

В Твери столкнулись микроавтобус и внедорожник

13:15 06.11.2019 (обновлено: 14:41 06.11.2019)
382
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пассажирский микроавтобус и внедорожник столкнулись в Твери, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На проспекте 50-летия Октября столкнулись микроавтобус Ford Transit и УАЗ "Почты России", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ДТП пострадали семь человек, все они - пассажиры УАЗ.
По информации управления федеральной почтовой связи (УФПС) Тверской области, пострадавшим в ДТП почтовым работникам оказывается необходимая медицинская помощь, они госпитализированы в медучреждения. Пресс-служба УФПС по региону уточняет, что перед выездом на маршрут все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, а сам автомобиль находился в исправном состоянии.
"По предварительной информации и свидетельствам очевидцев, водитель почтовой машины в происшествии не виноват. Инцидент не отразится на обслуживании клиентов федерального почтового оператора. Для оперативной доставки отправлений на маршрут был выведен дополнительный автотранспорт. Все находящиеся на борту отправления перегружены и будут доставлены адресатам в срок", - добавляет пресс-служба УФПС по Тверской области.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
08:59РИА Новости
В ДТП с маршруткой в Волгограде пострадали шесть человек
010000
Обсудить 0
Ford MotorТверская областьУльяновский автомобильный заводМоскваТверьПроисшествия
Рекомендуем
Академик РАН и РАСХН Константин Скрябин
Умер генетик Константин Скрябин
Статуя Фемиды
Суд отклонил иск москвички о признании незаконной системы распознавания лиц
Полицейский
Источник: в Москве телефонные мошенники обманули известного виолончелиста
Актриса Катрин Денев на 67-ом Берлинском международном кинофестивале
В Париже госпитализировали Катрин Денев, сообщили СМИ
Полицейский
В Чувашии завели дело на московского шамана за контрабанду наркотиков
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о беременности трех воспитанниц детского центра на Урале
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о поборах в отделе полиции в Таганроге
Свалка ртутных ламп обнаружена экологами в Альметьевском районе Татарстана
В Татарстане обнаружили свалку ртутных ламп
Президент РФ Владимир Путин
Путин не планирует участие в торжествах по случаю окончания Первой мировой
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова попросила проверить случай гибели подростка после удаления зуба
Статуя Фемиды
Под Рязанью осудили девяностолетнего профессора за ловлю рыбы на коноплю
Молоток и наручники на столе у судьи
Суд вынес приговор фигурантам дела о смертельном ЧП на пермском химзаводе
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали заявление об "удушении" рынка дронов
Заседание Совета Федерации
Совфед одобрил закон о поправках в КоАП только с отзывом правительства
Машина МЧС РФ
В Бийске пять человек погибли от отравления угарным газом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
Лента новостейМолния