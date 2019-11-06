СФ одобрил закон, разрешающий приставам посылать судебные документы онлайн

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании а среду закон, позволяющий судебным приставам взаимодействовать с гражданами онлайн и передавать им документы с помощью смс или портал госуслуг.
Закон уточняет, что вынесенное постановление судебным приставом-исполнителем должно быть в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью.
Кроме того, предусматривается возможность извещения о совершении тех или иных действий в рамках исполнительного производства путем отправки им смс-сообщения, при наличии его согласия. Содержание такого извещения будет устанавливаться Федеральной службой судебных приставов (ФССП).