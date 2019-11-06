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РИА Новости

Рябошапка: Зеленский не ставил задачу расследовать дела против Порошенко

13:09 06.11.2019
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© РИА Новости / СтрингерРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
© РИА Новости / Стрингер
Руслан Рябошапка . Архивное фото
КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский не ставил задач расследовать дела против своего предшественника Петра Порошенко.
Зеленский во время предвыборных дебатов в апреле сказал Порошенко: "Я не ваш оппонент – я ваш приговор".
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"Не было совещаний у президента, где говорили, что есть четыре фамилии или четыре кейса, которые должны расследовать… Нам не ставят задачи, надо "догнать" (бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега - ред.) Гладковского, (экс-депутата Верховной рады Сергея - ред.) Пашинского или Порошенко", - заявил Рябошапка в интервью интернет-изданию "Левый берег", отвечая на вопрос, проходило ли совещание у Зеленского, на котором якобы президент определил четыре приоритетных дела, в том числе против Порошенко.
При этом Рябошапка отказался отвечать на вопрос, есть ли реальные основания подозревать Порошенко. Генпрокурор сказал, что, когда будут реальные основания, все об этом узнают. Он добавил, что правоохранители "работают".
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Труба также ранее сообщил, что Порошенко имеет статус свидетеля в 12 уголовных делах. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.
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Руслан РябошапкаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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