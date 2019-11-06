В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.

"Я, честно говоря, не знаком с результатами этого соцопроса, исследования, поэтому не знаю, с какой степенью доверия можно к нему относиться. Желание перемен всегда присутствует в обществе. Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются", — сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле желание россиян к серьезным реформам и считают ли, что для этого нужно менять политическую систему.