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РИА Новости

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

13:08 06.11.2019 (обновлено: 16:41 06.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Желание перемен всегда присутствует в обществе, всегда имеются как сторонники скачкообразных перемен, так и плавных, гармоничных, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя результаты социологического опроса россиян о необходимости перемен.
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
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"Я, честно говоря, не знаком с результатами этого соцопроса, исследования, поэтому не знаю, с какой степенью доверия можно к нему относиться. Желание перемен всегда присутствует в обществе. Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются", — сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле желание россиян к серьезным реформам и считают ли, что для этого нужно менять политическую систему.
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Левада-центрДмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Перемены будут когда вся шайка будет на каменоломне
6 ноября, 13:18
sserj1679
3591122251
Да легко, сначала надо собрать налоги дополнительные для этих перемен? Что мало? Тогда можно ввести 4дневный рабочий день по 12 часов. Ещё мало перемен? Отнять паспорта и выдавать за любовь к власти. Опять мало? Вход в школы и больницы по платным билетам. Перемен наща власть не перестаёт преподносить.
6 ноября, 13:28
ИРИван Русский
2531348245
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