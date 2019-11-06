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РИА Новости
Культура

Анджелина Джоли рассказала, что хочет уехать из США

14:33 06.11.2019
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© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerАмериканская актриса Анджелина Джоли
Американская актриса Анджелина Джоли
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Американская актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar, что хочет уехать из США, но не может этого сделать пока их с Брэдом Питтом дети не достигли 18 лет.
"Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. Сейчас я должна находиться там же, где их отец", — объяснила она.
В интервью актриса не уточнила, куда именно она собирается переехать, но отметила, что ей всегда была интересна Африка.
Джоли и Питт расстались в 2016 году после двух лет брака и почти десяти лет отношений. Пара воспитывает шестерых детей: приемных — Мэддокса, Захару, Пакса и родных — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.
Старший сын Мэддокс, которому в августе исполнилось 18 лет, учится в университете в Южной Корее. Все остальные живут в США.
Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт
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КультураСтиль жизниНовости культурыШоу-бизнесБрэд Питт (Уильям Бредли)Анджелина Джоли (Войт)США
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