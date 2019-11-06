Совфед одобрил закон о поправках в КоАП только с отзывом правительства

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, вводящий требование об обязательном представлении официального отзыва правительства РФ при внесении законопроектов, касающихся поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Как отметил один из авторов закона, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, необходимость его принятия вызвана подготовкой нового КоАП, которая сейчас идёт.
"Закон направлен на оптимизацию и повышение качественного уровня законотворческого процесса в России в области административного законодательства и предусматривает уточнение порядка внесения в Госдуму проектов законов, предусматривающих изменения КоАП", - сказал он.
Принятие закона позволит наиболее эффективно проводить работу по реформированию законодательства об административных правонарушениях, отметил Клишас.