Биологи из МГУ наблюдали, как зарождается новый вид живого существа

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые из МГУ изучили механизм зарождения новых видов у гидроидных беспозвоночных, обитающих в Белом море. Результаты Ученые из МГУ изучили механизм зарождения новых видов у гидроидных беспозвоночных, обитающих в Белом море. Результаты опубликованы в журнале Scientific reports.

Гидроидные — класс водных беспозвоночных, которые проходят в течение своего жизненного цикла две стадии: прикрепленного к дну полипа и свободно плавающей медузы.

Ученые-биологи, работающие на Беломорской биологической станции МГУ, провели филогенетический анализ гидромедуз Sarsia lovenii и обнаружили, что образующиеся из гонофоров (зародышей) этого вида особи, могут развиваться по двум различным сценариям: либо как свободно плавающие медузы, либо как прикрепленные организмы. То есть это проявление фенотипического или внутривидового полиморфизма.

Ученые выяснили, что в основе этого полиморфизма лежат генетические различия. Анализ фрагментов митохондриального (COI, 16S) и ядерных (ITS1 и ITS2) геномов показал, что у данного вида существуют две гаплогруппы, различающиеся по способу размножения.

Особи одной гаплогруппы выбрасывают личинки-планулы, из которых развиваются новые организмы. Другой — прикрепленных медузоидов. При этом в экспериментальных условиях эти две группы свободно скрещиваются.

© Andrey A. Prudkovsky, Irina A. Ekimova, Tatiana V. Neretina / Scientific reports, 2019 Жизненный цикл гидроидных со свободно плавающей медузой (а) и уменьшенным гонофором (b) © Andrey A. Prudkovsky, Irina A. Ekimova, Tatiana V. Neretina / Scientific reports, 2019 Жизненный цикл гидроидных со свободно плавающей медузой (а) и уменьшенным гонофором (b)

Скрещивание между гаплогруппами в естественных условиях ученым наблюдать не удалось. Возможно, это обусловлено несовпадением периодов нереста или пространственной разобщенностью мест обитания.

Ученые считают, что выявленный ими полиморфизм, при котором один и тот же вид производит гонофоры разных типов, можно рассматривать как случай зарождения новых видов.