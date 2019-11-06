Биологи из МГУ наблюдали, как зарождается новый вид живого существа

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые из МГУ изучили механизм зарождения новых видов у гидроидных беспозвоночных, обитающих в Белом море. Результаты опубликованы в журнале Scientific reports.
Гидроидные — класс водных беспозвоночных, которые проходят в течение своего жизненного цикла две стадии: прикрепленного к дну полипа и свободно плавающей медузы.
Ученые-биологи, работающие на Беломорской биологической станции МГУ, провели филогенетический анализ гидромедуз Sarsia lovenii и обнаружили, что образующиеся из гонофоров (зародышей) этого вида особи, могут развиваться по двум различным сценариям: либо как свободно плавающие медузы, либо как прикрепленные организмы. То есть это проявление фенотипического или внутривидового полиморфизма.
Ученые выяснили, что в основе этого полиморфизма лежат генетические различия. Анализ фрагментов митохондриального (COI, 16S) и ядерных (ITS1 и ITS2) геномов показал, что у данного вида существуют две гаплогруппы, различающиеся по способу размножения.
Особи одной гаплогруппы выбрасывают личинки-планулы, из которых развиваются новые организмы. Другой — прикрепленных медузоидов. При этом в экспериментальных условиях эти две группы свободно скрещиваются.
© Andrey A. Prudkovsky, Irina A. Ekimova, Tatiana V. Neretina / Scientific reports, 2019Жизненный цикл гидроидных со свободно плавающей медузой (а) и уменьшенным гонофором (b)
© Andrey A. Prudkovsky, Irina A. Ekimova, Tatiana V. Neretina / Scientific reports, 2019
Жизненный цикл гидроидных со свободно плавающей медузой (а) и уменьшенным гонофором (b)
Скрещивание между гаплогруппами в естественных условиях ученым наблюдать не удалось. Возможно, это обусловлено несовпадением периодов нереста или пространственной разобщенностью мест обитания.
Ученые считают, что выявленный ими полиморфизм, при котором один и тот же вид производит гонофоры разных типов, можно рассматривать как случай зарождения новых видов.
Результаты исследования могут служить основанием для ревизии таксонометрической классификации гидроидных, для многих из которых наличие или отсутствие в жизненном цикле стадии медузы является основанием для определения видовой принадлежности.
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