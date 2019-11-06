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РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

12:59 06.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности.
Закон гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, при этом оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе.
На работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части, оплата труда устанавливается в повышенном размере, который не может быть снижен по сравнению с размером оплаты труда, установленным на день вступления закона в силу.
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Совет Федерации РФМоскваОбщество
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