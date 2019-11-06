МИД посоветовал тщательно планировать поездки в Боливию на фоне протестов

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. В стране начались протесты и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах. Протестующие оппозиционеры подожгли по меньшей мере одно региональное отделение Избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, горы пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом в Кочабамбе.