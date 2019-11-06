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РИА Новости

МИД посоветовал тщательно планировать поездки в Боливию на фоне протестов

12:56 06.11.2019
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© Flickr / Dan LundbergКанатная дорога в Боливии
Канатная дорога в Боливии
© Flickr / Dan Lundberg
Канатная дорога в Боливии. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам тщательно планировать поездки в Боливию и маршруты передвижения по стране на фоне протестов.
"Боливия – по итогам выборов продолжаются массовые акции протеста; столкновения между различными группами населения; уличные беспорядки; перекрытия дорог; рекомендуется росгражданам тщательно планировать поездки в страну и маршруты передвижения с учетом сложившейся ситуации", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
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04:00РИА Новости
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Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. В стране начались протесты и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах. Протестующие оппозиционеры подожгли по меньшей мере одно региональное отделение Избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, горы пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом в Кочабамбе.
Оппозиционеры в Боливии, оспаривающие результаты президентских выборов, 22 октября объявили о начале бессрочной забастовки в городе Санта-Крусе – экономическом центре страны.
Как заявил ранее министр экономики Боливии Луис Арсе, экономика страны потеряла 167 миллионов долларов за первые две недели забастовки и протестов противников переизбрания президента страны Эво Моралеса.
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МИД РФБоливияРоссияВ мире
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