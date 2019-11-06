Песков подтвердил, что осужденный за шпионаж Берг попросил о помиловании

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Кремле подтверждают, что осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг попросил о помиловании, прошение рассмотрят в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (Берг - ред.) отбывает уголовное наказание в виде 14 лет лишения свободы за шпионаж и обратился с ходатайством о помиловании на имя президента России. Ходатайство рассматривается в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утвержденным указом президента России от 28 декабря 2001 года №1500. Вся процедура там прописана", - сообщил Песков журналистам в среду.
Он подтвердил, что прошение о помиловании поступило. "Поступило", - сказал Песков, не став уточнять о сроках его рассмотрения и принятии решения по нему.
Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.