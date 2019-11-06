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РИА Новости

Песков подтвердил, что осужденный за шпионаж Берг попросил о помиловании

12:50 06.11.2019 (обновлено: 12:54 06.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Кремле подтверждают, что осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг попросил о помиловании, прошение рассмотрят в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (Берг - ред.) отбывает уголовное наказание в виде 14 лет лишения свободы за шпионаж и обратился с ходатайством о помиловании на имя президента России. Ходатайство рассматривается в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утвержденным указом президента России от 28 декабря 2001 года №1500. Вся процедура там прописана", - сообщил Песков журналистам в среду.
Он подтвердил, что прошение о помиловании поступило. "Поступило", - сказал Песков, не став уточнять о сроках его рассмотрения и принятии решения по нему.
Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По версии следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Болгарии Екатериной Захариевой
25 октября, 14:02РИА Новости
Лавров надеется, что прошение о помиловании Берга рассмотрят быстро
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Фруде БергДмитрий ПесковНорвегияРоссияОбщество
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