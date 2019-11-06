Песков подтвердил, что осужденный за шпионаж Берг попросил о помиловании

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Кремле подтверждают, что осужденный в России за шпионаж норвежец В Кремле подтверждают, что осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг попросил о помиловании, прошение рассмотрят в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Он (Берг - ред.) отбывает уголовное наказание в виде 14 лет лишения свободы за шпионаж и обратился с ходатайством о помиловании на имя президента России. Ходатайство рассматривается в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утвержденным указом президента России от 28 декабря 2001 года №1500. Вся процедура там прописана", - сообщил Песков журналистам в среду.

Он подтвердил, что прошение о помиловании поступило. "Поступило", - сказал Песков, не став уточнять о сроках его рассмотрения и принятии решения по нему.