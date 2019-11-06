В России вслед за США объявили в международный розыск сотрудника ОДК

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. СК РФ объявил в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать задержанного в Италии топ-менеджера "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По данным суда, Коршунову вменяется мошенничество в особо крупном размере, но фабула уголовного дела пока неизвестна. Топ-менеджеру в России грозит до десяти лет заключения, столько же – и в США, которые тоже добиваются выдачи россиянина.

"Суд рассмотрит ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Царева в среду, не уточняя другие детали.

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.

Коршунов - топ-менеджер ОДК (входит в "Ростех"), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14. Как считают американцы, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21.

Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что Москва считает обвинения в адрес Коршунова безосновательными. По его словам, "все это не просто притянуто за уши, это шито белыми нитками".