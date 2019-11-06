В России вслед за США объявили в международный розыск сотрудника ОДК

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. СК РФ объявил в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать задержанного в Италии топ-менеджера "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
По данным суда, Коршунову вменяется мошенничество в особо крупном размере, но фабула уголовного дела пока неизвестна. Топ-менеджеру в России грозит до десяти лет заключения, столько же – и в США, которые тоже добиваются выдачи россиянина.
"Суд рассмотрит ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Царева в среду, не уточняя другие детали.
Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
Коршунов - топ-менеджер ОДК (входит в "Ростех"), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14. Как считают американцы, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21.
Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что Москва считает обвинения в адрес Коршунова безосновательными. По его словам, "все это не просто притянуто за уши, это шито белыми нитками".
Дипломат назвал данную историю "очередным вопиющим случаем, когда американские правоохранители по политическим мотивам прибегают к недозволенным приемам".