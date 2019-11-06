Глава Минтруда рассказал о расширении программы профобучения россиян

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Программа профессионального обучения с 2020 года будет расширена, присоединиться к ней смогут россияне в возрасте от 50 лет, рассказал глава Минтруда Максим Топилин.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что министр провел селекторное совещание с субъектами РФ по вопросам реализации нацпроекта "Демография" и рассказал, что со следующего года изменится программа профессионального обучения граждан в рамках федерального проекта "Старшее поколение".

"Программа расширяется с точки зрения охвата участников. Если сейчас обучение проходят граждане только предпенсионного возраста – за пять лет до наступления общеустановленного возраста выхода на пенсию, то с 2020 года такое право получат граждане в возрасте от 50 лет", – отметил Топилин, слова которого приводит пресс-служба.

Уточняется, что с 2020 года профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование предусмотрено для граждан в возрасте от 50 лет и старше как состоящих в трудовых отношениях, так и стремящихся возобновить трудовую деятельность и обратившихся в органы службы занятости.

"Профессиональное обучение граждан в рамках национального проекта "Демография" – это возможность совершенствовать навыки бесплатно, за счет государства, и быть востребованным современным работодателем, что особенно важно для работников старших возрастов", – подчеркнул министр.