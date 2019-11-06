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РИА Новости

Глава Минтруда рассказал о расширении программы профобучения россиян

12:38 06.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Программа профессионального обучения с 2020 года будет расширена, присоединиться к ней смогут россияне в возрасте от 50 лет, рассказал глава Минтруда Максим Топилин.
В пресс-службе Минтруда рассказали, что министр провел селекторное совещание с субъектами РФ по вопросам реализации нацпроекта "Демография" и рассказал, что со следующего года изменится программа профессионального обучения граждан в рамках федерального проекта "Старшее поколение".
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"Программа расширяется с точки зрения охвата участников. Если сейчас обучение проходят граждане только предпенсионного возраста – за пять лет до наступления общеустановленного возраста выхода на пенсию, то с 2020 года такое право получат граждане в возрасте от 50 лет", – отметил Топилин, слова которого приводит пресс-служба.
Уточняется, что с 2020 года профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование предусмотрено для граждан в возрасте от 50 лет и старше как состоящих в трудовых отношениях, так и стремящихся возобновить трудовую деятельность и обратившихся в органы службы занятости.
"Профессиональное обучение граждан в рамках национального проекта "Демография" – это возможность совершенствовать навыки бесплатно, за счет государства, и быть востребованным современным работодателем, что особенно важно для работников старших возрастов", – подчеркнул министр.
В Минтруде добавили, что на 29 октября заключены договоры на обучение при содействии центров занятости населения 98,7 тысячи граждан предпенсионного возраста (198% от программного показателя), к обучению уже приступили 86 тысячи граждан (172% от программного показателя).
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Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
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