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РИА Новости

Подозреваемого в убийстве главы Центра "Э" по Ингушетии объявили в розыск

12:35 06.11.2019 (обновлено: 14:04 06.11.2019)
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© Фото : МВД России по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев
Ибрагим Эльджаркиев
© Фото : МВД России по Республике Ингушетия
Ибрагим Эльджаркиев. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 6 ноя — РИА Новости. Силовики Северного Кавказа получили ориентировку на подозреваемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Ориентировка везде разослана, его ищут", — сказал собеседник агентства.

Источник не смог подтвердить подлинность документа, фото которого распространяется в интернете.

Двойное убийство в Москве

Майора Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве 2 ноября. Убийство произошло на улице Академика Анохина. Киллер произвел не менее четырех выстрелов из пистолета и скрылся.
Камеры запечатлели, как убийца с сообщниками бросили машину вскоре после расстрела. По данным СМИ, преступники оставили иномарку неподалеку — в районе проспекта Вернадского. Она, как уточняется, оформлена на столичную компанию "Сателлит ИТ".
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Вчера, 13:17РИА Новости
Путину доложили об убийстве начальника центра "Э" МВД Ингушетии
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Ибрагим Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН. В 2016-м он возглавил Центр по противодействию экстремизму в МВД. Под его руководством были раскрыты десятки преступлений, из криминального оборота изъяты более тысячи единиц оружия и боеприпасов, а также пресечена деятельность четырех экстремистских ОПГ.
В январе на Эльджаркиева уже совершали покушение. Тогда неизвестные обстреляли его автомобиль.
Медицинское оборудование
3 ноября, 18:19РИА Новости
Брат убитого главы ингушского центра "Э" работал врачом в Москве
6644101710
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевИнгушетияПроисшествия
Популярные комментарии
Ищут - значит, скоро возьмут. Молодцы силовики, быстро раскрыли преступление!
6 ноября, 12:46
Руслан Тлеуж
950011
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