Подозреваемого в убийстве главы Центра "Э" по Ингушетии объявили в розыск

ПЯТИГОРСК, 6 ноя — РИА Новости. Силовики Северного Кавказа получили ориентировку на подозреваемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Ориентировка везде разослана, его ищут", — сказал собеседник агентства.
Источник не смог подтвердить подлинность документа, фото которого распространяется в интернете.
Двойное убийство в Москве
Майора Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве 2 ноября. Убийство произошло на улице Академика Анохина. Киллер произвел не менее четырех выстрелов из пистолета и скрылся.
Камеры запечатлели, как убийца с сообщниками бросили машину вскоре после расстрела. По данным СМИ, преступники оставили иномарку неподалеку — в районе проспекта Вернадского. Она, как уточняется, оформлена на столичную компанию "Сателлит ИТ".
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
Ибрагим Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН. В 2016-м он возглавил Центр по противодействию экстремизму в МВД. Под его руководством были раскрыты десятки преступлений, из криминального оборота изъяты более тысячи единиц оружия и боеприпасов, а также пресечена деятельность четырех экстремистских ОПГ.
В январе на Эльджаркиева уже совершали покушение. Тогда неизвестные обстреляли его автомобиль.