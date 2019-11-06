Подозреваемого в убийстве главы Центра "Э" по Ингушетии объявили в розыск

ПЯТИГОРСК, 6 ноя — РИА Новости. Силовики Северного Кавказа получили ориентировку на подозреваемого в . Силовики Северного Кавказа получили ориентировку на подозреваемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Ориентировка везде разослана, его ищут", — сказал собеседник агентства.

Источник не смог подтвердить подлинность документа, фото которого распространяется в интернете.

Двойное убийство в Москве

Майора Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве 2 ноября. Убийство произошло на улице Академика Анохина. Киллер произвел не менее четырех выстрелов из пистолета и скрылся.

Камеры запечатлели, как убийца с сообщниками бросили машину вскоре после расстрела. По данным СМИ, преступники оставили иномарку неподалеку — в районе проспекта Вернадского. Она, как уточняется, оформлена на столичную компанию "Сателлит ИТ".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Ибрагим Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН. В 2016-м он возглавил Центр по противодействию экстремизму в МВД. Под его руководством были раскрыты десятки преступлений, из криминального оборота изъяты более тысячи единиц оружия и боеприпасов, а также пресечена деятельность четырех экстремистских ОПГ.