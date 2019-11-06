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РИА Новости
Война в Сирии

Косачев назвал возможные последствия размещения сил США на севере Сирии

12:34 06.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Размещение американских вооруженных сил на севере Сирии создает риски случайных атак на сирийские и российские патрули в регионе, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Помимо сугубо юридических "неудобств" есть еще и иные опасности. В частности, риски случайных атак на сирийские и даже российские патрули в регионе, которые, в отличие от американцев, присутствуют там вполне законно", - отметил Косачев.
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По его словам, военная атака на представителей законных властей на их законной территории – это уже будет "самая чистая, а не гибридная агрессия". "И если будут жертвы или эскалация конфликта, то все это будет исключительно на совести военных "нефтезащитников" из США. Которым там нечего делать, ни юридически, ни политически", - заявил он.
Косачев отметил, что на фоне обвинений в адрес других стран, включая Россию, в оккупации, и с учетом введенных санкций за якобы незаконное военное присутствие на чужой территории, то, что делают США в Сирии, выглядит откровенным лицемерием. "При этом, в частности, Associated Press уже сказала, что речь идет об огромной территории, подконтрольной сирийским курдам — от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, это около 20% от площади Сирии", - подчеркнул сенатор.
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