Косачев назвал возможные последствия размещения сил США на севере Сирии

"Помимо сугубо юридических "неудобств" есть еще и иные опасности. В частности, риски случайных атак на сирийские и даже российские патрули в регионе, которые, в отличие от американцев, присутствуют там вполне законно", - отметил Косачев.

Косачев отметил, что на фоне обвинений в адрес других стран, включая Россию, в оккупации, и с учетом введенных санкций за якобы незаконное военное присутствие на чужой территории, то, что делают США в Сирии, выглядит откровенным лицемерием. "При этом, в частности, Associated Press уже сказала, что речь идет об огромной территории, подконтрольной сирийским курдам — от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, это около 20% от площади Сирии", - подчеркнул сенатор.