Министр юстиции Молдавии отменит итоги первого этапа отбора генпрокурора

КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Министр юстиции Министр юстиции Молдавии Олеся Стамате на брифинге в среду заявила, что в ближайшее время подпишет указ об отмене результатов первого этапа отбора кандидатов на пост генпрокурора, поскольку она не может быть уверена в объективности полученной оценки.

Комиссия министерства юстиции 29 октября провела первый этап отбора кандидатов на пост генпрокурора. Его прошли Александр Стояногло, Вячеслав Солтан, Владислав Грибинча и Олег Крышмару. Стояногло - адвокат, работал в прокуратуре и был депутатом. Солтан возглавляет отделение борьбы с кибернетическими преступлениями в управлении уголовного преследования и криминалистики Генпрокуратуры. Грибинча также является адвокатом, возглавляет Центр юридических ресурсов Молдавии. Крышмару работает следователем по особым делам в Национальном антикоррупционном центре. В пятницу, 1 ноября, Стамате сообщила, что итоги отбора будут пересмотрены.

"В качестве министра юстиции и члена комиссии, я не могу передать список отобранных кандидатов Высшему совету прокуроров. Политическая ответственность за реформу системы юстиции лежит на правительстве, а генеральный прокурор — это ключевая фигура, которая обеспечивает нормальную работу системы юстиции, поэтому я подпишу указ об аннулировании результатов конкурса", - сказала Стамате.

По словам министра, дополнительная проверка, которую она провела лично, не позволяет говорить о том, что конкурс соответствовал условиям, прописанном в местном законодательстве. В частности, речь идет о критериях объективности членов комиссий, а также о том, что члены комиссии не обладали необходимой информацией, чтобы проверить неподкупность кандидатов. Стамате отметила, что один из членов комиссии намеренно завышал оценки некоторым кандидатам, что повлияло на итоговый результат.

Парламент Молдавии в сентябре принял поправки в закон о прокуратуре. Они предусматривают введение нового - предварительного - этапа отбора кандидатов. Заявки на должность генпрокурора подали 20 человек, к этапу собеседований были допущены 16 кандидатов. Результаты этого отбора будут переданы Высшему совету прокуроров, который примет окончательное решение и передаст свое решение на рассмотрение президенту республики.