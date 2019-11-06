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РИА Новости

Пограничники: браконьеры из КНДР не угрожают белухам из китовой тюрьмы

12:25 06.11.2019
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© Фото : ВНИРОПогрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
© Фото : ВНИРО
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Промысел северокорейских рыбаков не угрожает белухам из китовой тюрьмы в Приморье, которых просил защитить Greenpeace, сообщил РИА Новости представитель управления погранслужбы по региону.
Эксперты Greenpeace ранее попросили российских пограничников обеспечить безопасность белух на юге Приморья, где ведут незаконный лов северокорейские рыбаки.
Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
04:04РИА Новости
Последнюю партию белух из "китовой тюрьмы" подготовят для выпуска в море
"Северных корейцев в районе выпуска белух нет, поэтому угрозы никакой нет", - сказал представитель ведомства.
Ранее стало известно, что Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии решил выпустить оставшихся 50 белух не в Охотском море, а на юге Приморья в Японском море двумя судами.
Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Этих животных транспортировали на автомобилях до Хабаровска, потом на судне по Амуру до села Иннокентьевка, где снова перегружали на машины и везли к месту выпуска на волю - мысу Перовского на побережье. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, где выпустили 2 октября. Еще 11 белух выпустили на волю 23 октября.
Косатка из китовой тюрьмы
6 июля, 08:42РИА Новости
Опубликовано видео освобождения косаток и белух из "китовой тюрьмы" в море
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине установил, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в конце сентября сообщил, что министерство не намерено разрешать вылов белух и косаток в российских водах в 2020 году.
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
9 сентября, 14:31РИА Новости
Еще одна выпущенная из "китовой тюрьмы" косатка прижилась в Охотском море
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Следственный комитет РФGreenpeaceКНДРРоссияПриморский крайОбщество
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