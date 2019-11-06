Пограничники: браконьеры из КНДР не угрожают белухам из китовой тюрьмы

Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Промысел северокорейских рыбаков не угрожает белухам из китовой тюрьмы в Промысел северокорейских рыбаков не угрожает белухам из китовой тюрьмы в Приморье , которых просил защитить Greenpeace , сообщил РИА Новости представитель управления погранслужбы по региону.

Эксперты Greenpeace ранее попросили российских пограничников обеспечить безопасность белух на юге Приморья, где ведут незаконный лов северокорейские рыбаки.

"Северных корейцев в районе выпуска белух нет, поэтому угрозы никакой нет", - сказал представитель ведомства.

Ранее стало известно, что Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии решил выпустить оставшихся 50 белух не в Охотском море, а на юге Приморья в Японском море двумя судами.

Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Этих животных транспортировали на автомобилях до Хабаровска, потом на судне по Амуру до села Иннокентьевка, где снова перегружали на машины и везли к месту выпуска на волю - мысу Перовского на побережье. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, где выпустили 2 октября. Еще 11 белух выпустили на волю 23 октября.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине установил, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.