Под Рязанью осудили девяностолетнего профессора за ловлю рыбы на коноплю

БРЯНСК, 6 ноя – РИА Новости. Девяностолетний профессор, хранивший дома выращенные на своем участке конопляные семечки для рыбалки, получил 3 года 8 месяцев лишения свободы условно, сообщает Сараевский районный суд Девяностолетний профессор, хранивший дома выращенные на своем участке конопляные семечки для рыбалки, получил 3 года 8 месяцев лишения свободы условно, сообщает Сараевский районный суд Рязанской области

По данным суда, в 2018 году мужчина уже был осужден за выращивание кустов конопли на своем участке в селе Большие Можары в Рязанской области, а также за приобретение и хранение конопли.

Как отмечает ведомство, в ноябре текущего года он снова получил срок за "незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере". "Суд приговорил пенсионера к 3 годам 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Как следует из сообщения суда, пенсионер на своем участке посадил коноплю, чтобы ловить на нее рыбу, при этом он сам никогда не употреблял наркотических средств.

Суд учел, что подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном, является профессором Московского государственного университета геодезии и картографии, имеет почтенный возраст, первую группу инвалидности, а также награды за доблестный труд во время Великой Отечественной войны и положительные характеристики по месту жительства.