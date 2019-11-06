МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Журналист Журналист Иван Голунов посетовал на замедление следствия по его делу после "довольно больших успехов" вначале.

"Следствие велось изначально очень неплохо, мы много тем проработали, обсуждали много разных вариантов, в том числе тему потенциальных заказчиков, как раз на этой теме у нас прервалось общение", - сказал Голунов в ходе конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ : вызовы и возможности в цифровой век".

"Есть какие-то ограничения (в жизни - ред.) и то, что эта ситуация никак не решается, хотя довольно большие успехи были у следствия, довольно большой массив действий произвели, но последние два месяца исчезла какая-то коммуникация", - отметил он.

Журналист напомнил, что подал в суд заявление о бездействии.

"Состоялось на прошлой неделе судебное заседание, в рамках которого выяснилось, что российской полиции неизвестно, что меня избивали в отделении, сообщение об этом преступлении никто не зарегистрировал", - сказал Голунов.

Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрел жалобу адвоката Сергея Бадамшина на бездействие следствия. Заседание было перенесено на 11 ноября в связи с истребованием у СК материалов проверки по его делу.

По словам журналиста, пока у него нет возможности жить полноценной жизнью и заниматься работой.

"Есть ограничения, о которых не могу распространяться, но я не совсем свободно живу", - заключил он.

Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили. Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.