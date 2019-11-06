МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Журналист Иван Голунов посетовал на замедление следствия по его делу после "довольно больших успехов" вначале.
"Следствие велось изначально очень неплохо, мы много тем проработали, обсуждали много разных вариантов, в том числе тему потенциальных заказчиков, как раз на этой теме у нас прервалось общение", - сказал Голунов в ходе конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".
"Есть какие-то ограничения (в жизни - ред.) и то, что эта ситуация никак не решается, хотя довольно большие успехи были у следствия, довольно большой массив действий произвели, но последние два месяца исчезла какая-то коммуникация", - отметил он.
Журналист напомнил, что подал в суд заявление о бездействии.
"Состоялось на прошлой неделе судебное заседание, в рамках которого выяснилось, что российской полиции неизвестно, что меня избивали в отделении, сообщение об этом преступлении никто не зарегистрировал", - сказал Голунов.
Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрел жалобу адвоката Сергея Бадамшина на бездействие следствия. Заседание было перенесено на 11 ноября в связи с истребованием у СК материалов проверки по его делу.
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По словам журналиста, пока у него нет возможности жить полноценной жизнью и заниматься работой.
"Есть ограничения, о которых не могу распространяться, но я не совсем свободно живу", - заключил он.
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили. Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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