Пограничная группировка СНГ проведет первые войсковые учения в 2020 году

ТАШКЕНТ, 6 ноя - РИА Новости. Группировка пограничных ведомств стран Группировка пограничных ведомств стран СНГ в 2020 году впервые проведет на территории России учения с привлечением войсковых сил и средств, сообщил в среду журналистам председатель координационной службы совета командующих пограничными войсками стран (СКПВ) генерал-полковник Александр Манилов.

Манилов возглавил делегацию СКПВ на седьмой научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), которая открылась в среду в Ташкенте.

"В 2020 году планируется большое командно-штабное учение группировки на территории РФ с участием всех пограничных ведомство государств-участников, взаимодействующих структур, но уже с привлечением войскового компонента... Такое учение будет проводиться впервые с использованием сил и средств всех взаимодействующих структур", - сказал Манилов. По его оценке, отработка взаимодействия участников созданной группировки пройдет весной-летом, завершающий этап намечен на осень будущего года.

Представитель СКПВ напомнил, что в октябре 2017 года на саммите глав государств СНГ в Казахстане было принято решение о создании группировки пограничных и иных ведомств государств – участников Содружества, направленной на урегулирование кризисной ситуации на внешних границах объединения.