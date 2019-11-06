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РИА Новости

Пограничная группировка СНГ проведет первые войсковые учения в 2020 году

12:16 06.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРоссийские пограничники в наряде на российском участке границы с Польшей
Российские пограничники в наряде на российском участке границы с Польшей
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российские пограничники в наряде на российском участке границы с Польшей. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 6 ноя - РИА Новости. Группировка пограничных ведомств стран СНГ в 2020 году впервые проведет на территории России учения с привлечением войсковых сил и средств, сообщил в среду журналистам председатель координационной службы совета командующих пограничными войсками стран (СКПВ) генерал-полковник Александр Манилов.
Манилов возглавил делегацию СКПВ на седьмой научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), которая открылась в среду в Ташкенте.
"В 2020 году планируется большое командно-штабное учение группировки на территории РФ с участием всех пограничных ведомство государств-участников, взаимодействующих структур, но уже с привлечением войскового компонента... Такое учение будет проводиться впервые с использованием сил и средств всех взаимодействующих структур", - сказал Манилов. По его оценке, отработка взаимодействия участников созданной группировки пройдет весной-летом, завершающий этап намечен на осень будущего года.
Представитель СКПВ напомнил, что в октябре 2017 года на саммите глав государств СНГ в Казахстане было принято решение о создании группировки пограничных и иных ведомств государств – участников Содружества, направленной на урегулирование кризисной ситуации на внешних границах объединения.
Манилов добавил, что до настоящего времени на территории Казахстана был проведен ряд командно-штабных тренировок по отработке отдельных задач и компонентов, связанных с действиями группировки в кризисных ситуациях. Кроме того, осуществляется подготовка кадров на базе Пограничной академии ФСБ России.
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
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