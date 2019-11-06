В Чите задержали второго сбежавшего пациента психбольницы

"В ближайшее время следователи СК опросят руководство и персонал медучреждения, выяснят организацию обеспечения охраны пациентов в больнице и на прилегающей территории. Следователи также выяснят обстоятельства побега мужчин. Следствием будет дана правовая оценка действиям сотрудников медучреждения, а также лиц, осуществлявших охрану", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.