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РИА Новости

Владельца взорвавшегося в Находке танкера "Залив Америка" проверят

12:09 06.11.2019
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Буксировка танкера "Залив Америка", на котором взорвался газ, в порт. Стоп-кадр видео очевидца
Буксировка танкера Залив Америка, на котором взорвался газ, в порт. Стоп-кадр видео очевидца
Буксировка танкера "Залив Америка", на котором взорвался газ, в порт. Стоп-кадр видео очевидца. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура согласовала внеплановую проверку деятельности владельца танкера "Залив Америка", из-за взрыва на котором в приморском порту Находка погибли моряки, сообщается на сайте надзорного ведомства.
На танкере "Залив Америка" 2 ноября произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
4 ноября, 03:03РИА Новости
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"Дальневосточной транспортной прокуратурой согласовано проведение Дальневосточным управлением государственного морского надзора … внеплановой выездной проверки ООО "Наяда" в связи со взрывом на принадлежащем ему танкере "Залив Америка" в морском порту Находка", - говорится в сообщении.
Также создана комиссия по расследованию причин аварии, признано законным возбуждение уголовного дела о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ. Стоп-кадр видео очевидца
05:56РИА Новости
Погибших при взрыве на танкере "Залив Америка" похоронят седьмого ноября
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Взрыв на танкере в НаходкеСледственный комитет РФНаходкаПроисшествия
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