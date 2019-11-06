Владельца взорвавшегося в Находке танкера "Залив Америка" проверят

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура согласовала внеплановую проверку деятельности владельца Дальневосточная транспортная прокуратура согласовала внеплановую проверку деятельности владельца танкера "Залив Америка" , из-за взрыва на котором в приморском порту Находка погибли моряки, сообщается на сайте надзорного ведомства.

На танкере "Залив Америка" 2 ноября произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

"Дальневосточной транспортной прокуратурой согласовано проведение Дальневосточным управлением государственного морского надзора … внеплановой выездной проверки ООО "Наяда" в связи со взрывом на принадлежащем ему танкере "Залив Америка" в морском порту Находка", - говорится в сообщении.