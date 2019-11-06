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РИА Новости

В Афганистане при взрыве на рынке погиб один военнослужащий

12:06 06.11.2019
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© AP Photo / Shah MaraiАфганские военные в Кабуле
Афганские военные в Кабуле
© AP Photo / Shah Marai
Афганские военные в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Один военнослужащий погиб и еще 12 человек пострадали в результате взрыва на рынке в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
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3 ноября, 09:54РИА Новости
В Афганистане девять силовиков погибли при атаке талибов
Как сообщается, во вторник вечером на рынке одного из районов взорвалась мина.
"В результате взрыва погиб военнослужащий, 10 мирных жителей, включая шесть женщин, пострадали, также ранения получили двое военнослужащих", - приводит телеканал заявление пресс-службы местной полиции.
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