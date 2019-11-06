В Афганистане при взрыве на рынке погиб один военнослужащий

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Один военнослужащий погиб и еще 12 человек пострадали в результате взрыва на рынке в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Как сообщается, во вторник вечером на рынке одного из районов взорвалась мина.
"В результате взрыва погиб военнослужащий, 10 мирных жителей, включая шесть женщин, пострадали, также ранения получили двое военнослужащих", - приводит телеканал заявление пресс-службы местной полиции.