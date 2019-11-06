Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Самаре скончался актер Виталий Жигалин. Об этом сообщается на странице местного академического театра имени Горького в фейсбуке.
Артисту было 48 лет, причина смерти не указывается.
Прощание пройдет 8 ноября.
Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия". Всего на его счету 19 экранных работ.
© Самарский академический театр драмы им. М. ГорькогоАктер Виталий Жигалин в спектакле "Побег из Шоушенка" Самарского академического театра драмы имени М. Горького
Актер Виталий Жигалин в спектакле "Побег из Шоушенка" Самарского академического театра драмы имени М. Горького