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РИА Новости

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин

12:04 06.11.2019 (обновлено: 15:12 06.11.2019)
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© Самарский академический театр драмы имени М. ГорькогоАктер Виталий Жигалин
Актер Виталий Жигалин
© Самарский академический театр драмы имени М. Горького
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Самаре скончался актер Виталий Жигалин. Об этом сообщается на странице местного академического театра имени Горького в фейсбуке.
Артисту было 48 лет, причина смерти не указывается.
Прощание пройдет 8 ноября.
Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия". Всего на его счету 19 экранных работ.
© Самарский академический театр драмы им. М. ГорькогоАктер Виталий Жигалин в спектакле "Побег из Шоушенка" Самарского академического театра драмы имени М. Горького
Актер Виталий Жигалин в спектакле Побег из Шоушенка самарского академического театра драмы им. М. Горького
© Самарский академический театр драмы им. М. Горького
Актер Виталий Жигалин в спектакле "Побег из Шоушенка" Самарского академического театра драмы имени М. Горького
7941321017
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Виталий Жигалин (актер)Самара
Популярные комментарии
Написал Андрею Малахову письмо, давайте сделаем передачу с не дожившими до пенсии, но это не формат ТВ, их формат «на пенсию в 65»!!!: Артисты Анжелика Волчкова 47 лет,Дмитрий Марьянов 47лет,Юрий Киндрат 32года, Александр Зоточкин 35лет,Дарья Егорычева 38лет,Сергей Бондаренко 31год, Юлия Началова 38лет, Александр Числов 54 года, футболистка Полина Кобзева 23года– Виталий Жигалин умер в 48 лет…………… Сколько ещё должно умереть людей,чтобы в Правительстве поняли, что нет никакой продолжительности жизни! И пока Ваши каналы будут молчать и делать вид, что ничего не замечают, молодёжь будет уходить от нас просто валом!!!
6 ноября, 13:57
Robin Bobin
330310013
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