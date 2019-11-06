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РИА Новости

Пушков прокомментировал сообщения СМИ о ненависти Трампа к Украине

12:04 06.11.2019 (обновлено: 15:05 06.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал показательными откровения сотрудников администрации президента США, которые опубликовали американские СМИ.
По мнению сенатора, в Киеве напрасно ждут участия Трампа в решении проблемы Донбасса.

"Трампу эта тема и чужда, и не нужна", — отметил Пушков в твиттере.

Ранее американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа заявили о его неприязни к киевским властям. Подчеркивалось, что американский президент подозревал их в сотрудничестве с Демократической партией и в желании навредить ему во время предвыборной кампании в 2016 году.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
4 ноября, 09:32РИА Новости
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Дональд ТрампСовет Федерации РФАлексей ПушковСШАУкраинаВ мире
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