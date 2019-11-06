Пушков прокомментировал сообщения СМИ о ненависти Трампа к Украине

Ранее американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа заявили о его неприязни к киевским властям. Подчеркивалось, что американский президент подозревал их в сотрудничестве с Демократической партией и в желании навредить ему во время предвыборной кампании в 2016 году.