Пушков прокомментировал сообщения СМИ о ненависти Трампа к Украине

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал показательными откровения сотрудников администрации президента США, которые опубликовали американские СМИ.
По мнению сенатора, в Киеве напрасно ждут участия Трампа в решении проблемы Донбасса.
Ранее американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа заявили о его неприязни к киевским властям. Подчеркивалось, что американский президент подозревал их в сотрудничестве с Демократической партией и в желании навредить ему во время предвыборной кампании в 2016 году.