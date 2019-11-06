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РИА Новости

Белоруссия сохранила лучше из советской эпохи, заявил Лукашенко

12:02 06.11.2019
2019
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 6 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей страны с предстоящим Днем Октябрьской революции, отметив, что белорусы построили суверенное государство, сохранив лучшее из советской эпохи.
Белоруссия - единственная из государств СНГ, где 7 ноября, День Октябрьской революции, является общереспубликанским праздничным и нерабочим днем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
22 октября, 12:02РИА Новости
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
"Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма", - говорится в поздравлении Лукашенко, опубликованном на сайте белорусского лидера.
Президент подчеркнул, что "идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира, воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие". "Впервые было создано белорусское государство, реализовавшее законное право нашего народа на самоопределение, развитие самобытной культуры, укрепление национального единства. Самоотверженным трудом мы преобразили родной край. Совершив ратный подвиг, отстояли независимость страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
19 октября, 00:25РИА Новости
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Он выразил уверенность, что "память о героических событиях и выпавших на долю белорусов испытаниях усиливает духовную связь между поколениями, воспитывает чувство гордости за свой народ, укрепляет согласие в обществе, вдохновляет граждан на созидательные инициативы во благо родины".
В конце октября Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о сохранении в стране традиции праздновать 7 ноября, заявил, что в республике принято решение уважать историческое прошлое, в том числе советское, процесса декоммунизации не будет. По словам президента, сохранив этот праздник, Белоруссия продолжила традицию советских времен делать так называемые "подарки" власти народу - ввод в эксплуатацию важных социальных и инфраструктурных объектов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
18 октября, 16:45РИА Новости
Лукашенко призвал белорусских депутатов активнее защищать народ и страну
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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