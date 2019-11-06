Белоруссия сохранила лучше из советской эпохи, заявил Лукашенко

МИНСК, 6 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей страны с предстоящим Днем Октябрьской революции, отметив, что белорусы построили суверенное государство, сохранив лучшее из советской эпохи.

"Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма", - говорится в поздравлении Лукашенко, опубликованном на сайте белорусского лидера.

Президент подчеркнул, что "идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира, воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие". "Впервые было создано белорусское государство, реализовавшее законное право нашего народа на самоопределение, развитие самобытной культуры, укрепление национального единства. Самоотверженным трудом мы преобразили родной край. Совершив ратный подвиг, отстояли независимость страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство", - заявил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что "память о героических событиях и выпавших на долю белорусов испытаниях усиливает духовную связь между поколениями, воспитывает чувство гордости за свой народ, укрепляет согласие в обществе, вдохновляет граждан на созидательные инициативы во благо родины".