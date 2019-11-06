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РИА Новости

В Татарстане обнаружили свалку ртутных ламп

11:56 06.11.2019 (обновлено: 12:00 06.11.2019)
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© Фото : Министерство экологии и природных ресурсов Республики ТатарстанСвалка ртутных ламп обнаружена экологами в Альметьевском районе Татарстана
Свалка ртутных ламп обнаружена экологами в Альметьевском районе Татарстана
© Фото : Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
КАЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Свалка ртутных ламп обнаружена на территории садового общества в Альметьевском районе Татарстана, ведётся расследование, сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики.
"Крупная партия отходов первого класса опасности обнаружена экологами на территории садового общества в Альметьевском районе: 6 кубометров ртутных, люминесцентных ламп сброшено на почву на площади 26 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данному факту инспекторы территориального управления минэкологии Татарстана возбудили административное расследование в отношении неустановленных лиц по статье "действия (бездействие) в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния".
Данное нарушение влечет наложение административного штрафа до 500 тысяч рублей.
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Альметьевский районТатарстанКазаньПроисшествия
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