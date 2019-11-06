В Татарстане обнаружили свалку ртутных ламп

"Крупная партия отходов первого класса опасности обнаружена экологами на территории садового общества в Альметьевском районе: 6 кубометров ртутных, люминесцентных ламп сброшено на почву на площади 26 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данному факту инспекторы территориального управления минэкологии Татарстана возбудили административное расследование в отношении неустановленных лиц по статье "действия (бездействие) в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния".