Минфин предложил приватизировать РЖД, "Аэрофлот" и "Россети"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
По его словам, это будет возможно не ранее 2021 года.
"Думаю, 2020 год — навряд ли. Во всяком случае такие компании, как "Транснефть" и РЖД, — точно, потому что понятно, что там законом закреплен статус и так далее. Я думаю, что это какой-нибудь 2021 год", — добавил он, говоря о сроках.
Позиция Минфина заключается в том, что доля государства в публичных акционерных обществах не должна превышать 50 процентов плюс одна акция, отметил Моисеев. Такая доля, по его словам, достаточна для обеспечения контроля государства.
"Везде, где у нас значительно больше, чем 50 плюс одна, надо внимательно посмотреть, насколько это обоснованно", — сказал он.
Замминистра уточнил, что эта тема пока обсуждается, а до конкретных предложений по продажам еще далеко. Окончательное решение будет принимать правительство.