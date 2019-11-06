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РИА Новости

Минфин предложил приватизировать РЖД, "Аэрофлот" и "Россети"

11:50 06.11.2019 (обновлено: 15:31 06.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
По его словам, это будет возможно не ранее 2021 года.
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"Думаю, 2020 год — навряд ли. Во всяком случае такие компании, как "Транснефть" и РЖД, — точно, потому что понятно, что там законом закреплен статус и так далее. Я думаю, что это какой-нибудь 2021 год", — добавил он, говоря о сроках.

Позиция Минфина заключается в том, что доля государства в публичных акционерных обществах не должна превышать 50 процентов плюс одна акция, отметил Моисеев. Такая доля, по его словам, достаточна для обеспечения контроля государства.
"Везде, где у нас значительно больше, чем 50 плюс одна, надо внимательно посмотреть, насколько это обоснованно", — сказал он.
Замминистра уточнил, что эта тема пока обсуждается, а до конкретных предложений по продажам еще далеко. Окончательное решение будет принимать правительство.
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РоссетиАлексей МоисеевАэрофлотМинистерство финансов РФРЖДТранснефтьРусГидроЭкономика
Популярные комментарии
в 90е не наворовались еще?
6 ноября, 12:36
AKAndrew Key
4100011
Точно это сборище бухгалтеров,не умеющих думать на перспективу и умеющих только дебет с кредитом сводить,пора приватизировать.
6 ноября, 12:16
АМАндрей Маркин
2810001
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