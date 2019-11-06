Минфин предложил приватизировать РЖД, "Аэрофлот" и "Россети"

"Думаю, 2020 год — навряд ли. Во всяком случае такие компании, как "Транснефть" и РЖД, — точно, потому что понятно, что там законом закреплен статус и так далее. Я думаю, что это какой-нибудь 2021 год", — добавил он, говоря о сроках.