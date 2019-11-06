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РИА Новости

Кирилл Вышинский призвал СМИ продолжать обсуждение ситуации на Украине

11:50 06.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский призвал продолжать обсуждение украинской тематики в СМИ, отметив, что главное – говорить о людях, которые уже больше пяти лет живут в состоянии войны.
"Я понимаю, что, возможно, возникла какая-то определенная усталость от украинской темы. Но мое ощущение – об этом нужно говорить, поскольку не сказано главное. Не сказано, как люди, которые пять с лишним лет живут в состоянии войны, как они живут, на что надеются, во что верят", - сказал Вышинский на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".
Он отметил, что принадлежит к поколению, которое застало переживших Великую Отечественную войну, они передали представление о том времени.
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"Но это был другой опыт. Это была другая война. Это была война, в которой была некая поступательная динамика, было понятно, что произошел перелом в 1943 году, что дальше будет легче", - рассказал Вышинский, добавив, что на Украине "люди не понимают, когда произойдет перелом, когда заработают минские соглашения, когда перестанут стрелять".
По мнению журналиста, сейчас важно говорить о людях. "Не только о политике, не только о формулах, не только о договоренностях - о форматах, о людях", - сообщил Вышинский.
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Ранее стартовал многосерийный документальный фильм Вышинского "Люди Донбасса". Его героями стали люди, которые уже пять лет живут в условиях войны, а также те, кто занимается проблемами Донбасса - политологи, журналисты, волонтеры.
Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию.
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Ситуация на УкраинеКирилл ВышинскийОБСЕРоссия сегодняВладимир ПутинМоскваРоссияВ мире
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