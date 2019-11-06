Действия США в Сирии дестабилизируют ситуацию, считает эксперт

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Проведение расширенной американской военной миссии по охране нефтяных месторождений на востоке Проведение расширенной американской военной миссии по охране нефтяных месторождений на востоке Сирии дестабилизирует ситуацию в регионе, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Алексей Сарабьев.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение военной миссии по охране сирийских нефтяных месторождений, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. Отмечается, что решение американского президента предполагает присутствие в Сирии сотен американских военнослужащих, несмотря на то, что ранее Трамп заявлял о выводе войск из этой страны. Агентство пишет, что, согласно новому плану, военные США будут защищать значительную часть территории, которую контролируют сирийские курды и которая простирается от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. При этом отмечается, что точную протяженность территории еще предстоит определить.

"Это абсолютно дестабилизирующий шаг, поскольку если раньше использовались какие-то доводы вроде генеральной линии американской политики – борьбы с терроризмом, которая развернулась после 11 сентября, то теперь это откровенный контроль ближневосточных ресурсов, который уже не прикрывается никакой борьбой с терроризмом. Это разворачивает общий политический дискурс в районе Ближнего Востока в сторону конфронтации, то есть мы снова будем слышать, что сирийская власть нелегитимна, что сирийский народ нуждается в охране собственных месторождений непрошенными войсками и так далее", - отметил Сарабьев.

По словам эксперта, это решение Трампа "созрело не вдруг", а вырабатывалось параллельно с решением о выводе войск с линии соприкосновения с турецкой операцией "Источник мира". "Уже тогда звучали мнения, что американцы просто передислоцируются в районы нефтяных месторождений, чтобы их охранять. Поэтому это не какое-то внезапное решение", - сказал он.

При этом Сарабьев отметил, что в общую канву вписывается и известие о ликвидации главаря "Исламского государства" (ИГ)* Абу Бакра аль-Багдади , которое было для США "козырем в рукаве", чтобы как-то скрасить непопулярные решения Трампа в регионе.

Вместе с тем, по мнению эксперта, вероятность новых вспышек военной активности в регионе сейчас невелика. "Пока Россия там находится, будет, наверное, сделано все, чтобы перевести решение этой проблемы в политическую плоскость. Скорее всего, будет какой-то типичный ближневосточный торг за то, чтобы, может быть, дать американцам какие-то преференции. Я надеюсь, что не будет столкновений и это не послужит провокацией новой вспышки в ключевом месте. Место действительно ключевое, поскольку нефтяные месторождения находятся вблизи границы между Ираком, где сейчас идут протесты, и вообще страна очень нестабильная, и Сирией, где до сих пор во многих районах очень неспокойно", - заключил он.