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РИА Новости

Голунов назвал Россию "приятной страной" для работы журналистов

11:47 06.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
© РИА Новости / Владимир Песня
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россию можно считать благоприятной страной для работы журналистов благодаря большому объему открытой информации, однако при взаимодействии с чиновниками и государственными лицами иногда могут возникать проблемы с получением нужных сведений, считает журналист Иван Голунов.
"Россия, в принципе, довольно приятная страна для работы журналистов. Здесь много открытой информации, открытых государственных реестров, которые позволяют работать журналистам-расследователям. Во многих странах, если мы захотим узнать владельцев недвижимости во Франции, в Великобритании, мы этого не сможем сделать за одну минуту, как это можно сделать в России. Технологически многие вещи выстроены и хорошо работают, но когда ты сталкиваешься с человеком, когда ты отправляешь запрос чиновнику, чиновник может тебе не ответить на этот запрос вообще",- сказал Голунов в ходе конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".
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По его словам, с этим может столкнуться и журналист государственного СМИ, и независимый корреспондент. В первом случае, по словам Голунова, будут "пытаться как-то надавить", а во-втором - проигнорируют.
"Та ситуация, которая произошла со мной, она тоже связана не с какой-то государственной историей, а с тем, что я доставлял проблемы своими расследованиями каким-то, видно, высокопоставленным людям, которые имеют какие-то ресурсы и возможности", - добавил журналист.
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.
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Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Позднее на эту тему высказался президент. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
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Дело журналиста Ивана ГолуноваОБСЕЮрий ДевяткинАндрей ПучковВладимир КолокольцевРоссияОбщество
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