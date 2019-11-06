Голунов назвал Россию "приятной страной" для работы журналистов

"Россия, в принципе, довольно приятная страна для работы журналистов. Здесь много открытой информации, открытых государственных реестров, которые позволяют работать журналистам-расследователям. Во многих странах, если мы захотим узнать владельцев недвижимости во Франции, в Великобритании, мы этого не сможем сделать за одну минуту, как это можно сделать в России. Технологически многие вещи выстроены и хорошо работают, но когда ты сталкиваешься с человеком, когда ты отправляешь запрос чиновнику, чиновник может тебе не ответить на этот запрос вообще",- сказал Голунов в ходе конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".