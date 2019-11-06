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РИА Новости

Вышинский призвал журналистов на Украине бороться за свои права

11:46 06.11.2019 (обновлено: 12:01 06.11.2019)
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© Радио SputnikРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
© Радио Sputnik
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский призвал журналистов на Украине бороться за свои слова, а не ждать принятия новых законов в российской Государственной Думе.
"Я понимаю, что много важных проблем с лишением аккредитации. …Наш сайт в условиях лишения аккредитации работает (на Украине - ред.) с 2014 года, и не только он. Мне странна позиция, что давайте обратимся к Думе: вы считаете, что журналисты не могут решить проблемы сами? Решить проблему очень просто. …На любой пресс-конференции первые пять вопросов о том, когда вернут аккредитацию его коллеге. Потом 10, потом 15. Рассчитывать, что Дума примет какой-то закон, который вернет конкретному журналисту аккредитацию, бессмысленно", - сказал Вышинский на Конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".
Он также отметил, что журналисты, которые собираются отстаивать свои права, должны это делать прямо сейчас.
"Мы строим гражданское общество. Мне кажется, что журналисты должны бороться за свои права, а не ждать решения Госдумы. Если есть усилия, они чем-то закончатся", - добавил Вышинский.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
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