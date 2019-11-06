Вышинский призвал журналистов на Украине бороться за свои права

"Я понимаю, что много важных проблем с лишением аккредитации. …Наш сайт в условиях лишения аккредитации работает (на Украине - ред.) с 2014 года, и не только он. Мне странна позиция, что давайте обратимся к Думе: вы считаете, что журналисты не могут решить проблемы сами? Решить проблему очень просто. …На любой пресс-конференции первые пять вопросов о том, когда вернут аккредитацию его коллеге. Потом 10, потом 15. Рассчитывать, что Дума примет какой-то закон, который вернет конкретному журналисту аккредитацию, бессмысленно", - сказал Вышинский на Конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".