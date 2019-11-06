Лавров: на Украине до сих пор не расследовано дело об убийстве Стенина

"Отдельно упомяну ситуацию на Украине, где до сих пор остаются не расследованными совершенные в 2014 году убийства журналистов Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна", - сказал Лавров на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" под эгидой Офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России.