Лавров: на Украине до сих пор не расследовано дело об убийстве Стенина

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На Украине до сих пор не расследованы совершенные в 2014 году убийства журналистов, в том числе фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Отдельно упомяну ситуацию на Украине, где до сих пор остаются не расследованными совершенные в 2014 году убийства журналистов Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна", - сказал Лавров на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" под эгидой Офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России.
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).
6 августа, 12:00Сказано в эфире"Киев будет все отрицать". Политолог о расследовании гибели Андрея СтенинаГенпрокуратура ДНР сообщила, что определен предварительный круг подозреваемых в гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в августе 2014 года. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik оценил перспективы дел, открытых по факту гибели Стенина.