Вареха: на Кубани намечен активный прогресс в строительстве соцобъектов

Прогресс в строительстве соцобъектов, который наблюдается в Краснодарском крае в последние годы, в том числе благодаря реализации нацпроектов, позволит обеспечить комфортные условия проживания многочисленного населения региона, считает руководитель департамента строительства Краснодарского края Владимир Вареха. О темпах ввода социальных объектов в крае, о динамике по вводу жилья и ближайших перспективах в сфере строительства глава ведомства рассказал в интервью РИА Новости.

- Вы были назначены на пост руководителя департамента строительства региона в начале октября. Как вы оцениваете задачи, переданные вам вашим предшественником? На решение каких из них вы сделаете упор в первую очередь?

- Мы работали и продолжаем работать единой слаженной командой. Упор в своей работе делаем на выполнение задач и поручений, поставленных президентом РФ и губернатором Кубани в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", проектирования и строительства социальных объектов в сферах образования, медицины, физкультуры и спорта, строительства инженерных сетей в рамках мероприятий госпрограмм, курируемых департаментом, на постоянной основе осуществляя выезды на объекты строительства Краснодарского края.

- Краснодарский край увеличил ввод жилья за 9 месяцев текущего года на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,88 миллиона квадратных метров, на какой показатель выйдет регион по итогам текущего года? И каких темпов вы ожидаете в следующем году?

- Целевой показатель "Ввод жилья" регионального проекта "Жилье" на 2019 год – 5,25 миллиона квадратных метров. За 9 месяцев 2019 года плановое задание выполнено на 54,9%. Индикативным планом социально-экономического развития Краснодарского края установлен показатель по вводу жилья 4,05 миллиона квадратных метров.

Несмотря на положительную динамику к аналогичному периоду 2018 года по вводу жилья в крае - 107,5%, имеются факторы, которые могут повлиять на темпы жилищного строительства регрессивно. Среди них - переход на эскроу-счета, работа с которыми стала обязательной для застройщиков с 1 июля 2019 года. Изменения в законодательстве по долевому строительству и переход к банковскому финансированию проектов может привести, по прогнозам экспертов, к росту цен на жилье на 10-15% из-за увеличения издержек застройщиков.

Кроме того, существует дефицит в ряде муниципальных образований земельных участков, оборудованных инженерной и социальной инфраструктурой. И - ограниченность технологических мощностей электросетей, газоснабжения, водоотведения, очистных сооружений.

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке жилищного строительства края, покупательскую способность населения, демографию, перспективы развития технологических мощностей магистральных инженерных коммуникаций, реализацию госпрограмм развития соцсферы, администрацией Краснодарского края было направлено в Минстрой России уведомление об уменьшении целевых показателей на 2019-2021 годы.

По оценке департамента, с учетом итогов ввода жилья за 9 месяцев текущего года и представленной информации муниципальных образований, в 2019 году ввод жилых зданий составит 4,5 миллиона квадратных метров, что на 2,3% больше, чем в 2018 году. В 2020 году объем ввода жилья прогнозируется на уровне 2019 года.

- Кубань является одним из лидеров в РФ по объемам ввода жилья. Ожидаете ли вы в ближайшие годы выход края на первую строчку рейтинга? Или напротив – прогнозируете снижения темпов сдачи жилья?

- На протяжении шести последних лет Краснодарский край занимал вторую строчку в рейтинге регионов России по вводу жилья после Московской области, Москва - на третьем месте.

В Москве сейчас ведется большая масштабная работа по реновации жилья, поэтому и объемы ввода жилья увеличились, столица занимает в текущем году второе место, Кубань соответственно занимает третью позицию рейтинга субъектов РФ по вводу жилья.

В ближайшие годы Краснодарский край не прогнозирует резкое увеличение объемов ввода жилья в связи с вышеуказанными причинами.

Для достижения цели регионального проекта "Жилье" - увеличить ежегодный объем ввода в эксплуатацию жилья к концу 2024 года до 7,2 миллиона квадратных метров - необходимо решить много задач и выполнить мероприятия по стимулированию развития жилищного строительства, включая строительство социальной, инженерной инфраструктуры, увеличения технологических мощностей.

- Как обстоит дело со строительством соцобъектов в крае?

- Для того, чтобы снять полностью проблему с местами в школах и детских садах, губернатор Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам разработать программу строительства школ и детских садов на десять лет. Программа должна не просто ликвидировать существующий дефицит мест, но и учесть прирост населения, увеличение миграционного потока в регион – глава региона поставил перед нами задачу работать на перспективу.

Сейчас же мы работаем по подпрограмме "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", в 2019 году предусмотрено из средств краевого бюджета более 4 миллиардов рублей.

За последние годы отмечен явный прогресс в строительстве социальных объектов, в том числе благодаря реализации национальных проектов, это позволит обеспечить комфортные условия проживания многочисленного населения Кубани.

В 2019 году в рамках подпрограммы осуществляется строительство 33 объектов социальной сферы со сроками завершения работ 2019-2021 годах: 14 детских дошкольных организаций общей вместимостью 2 235 мест и 14 общеобразовательных школ общей вместимостью 8 150 мест. Строительство ведется, в том числе, в рамках нацпроектов: "Образование" - региональный проект "Современная школа" и "Демография" - региональный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Также реализуется 1 объект дополнительного образования, 1 объект культуры и 3 объекта спорта.

В рамках того же национального проекта "Демография" - региональный проект "Спорт норма жизни" в 2019 году завершится строительство объекта "Крытый плавательный бассейн в БОУ СОШ № 1 МО Динской район Краснодарского края".

По поручению губернатора Кубани, в рамках госпрограммы Краснодарского края "Развитие образования" предусмотрено финансирование более 1 миллиарда рублей на строительство объектов высокой социальной значимости.

В рамках этой программы ведется строительство общеобразовательного комплекса в Сочи: общеобразовательной школы на 1100 мест, плавательного бассейна и детского сада на 360 мест. Кроме того, планируется строительство общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей "Наследие" в Краснодаре.

Разработана проектная документация по Кубанскому казачьему кадетскому корпусу по улице Ягодина, 52 в Краснодаре. Что касается ближайших перспектив строительства, в текущем году к началу учебного года уже введено в эксплуатацию четыре общеобразовательных учреждения в Динском, Приморско-Ахтарском районе и в Сочи двух школ общей вместимостью 2 250 мест. До конца 2019 года запланировано завершить строительством еще 12 объектов: двух общеобразовательных школы общей вместимостью 800 мест в Кавказском районе и городе Анапа и 10 детских дошкольных организаций общей вместимостью 1 520 мест в Анапе, Сочи, Новороссийске и районах Динском, Тбилисском, Крымском.