Колин Фаррелл и Энди Серкис ведут переговоры об участии в "Бэтмене"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. предложила Колину Фарреллу роль пингвина в фильме "Бэтмен" Мэтта Риввза, а Энди Серкису — сыграть дворецкого Альфреда Пенниуорта, сообщает Variety.
Фаррелл снимался в картинах "Александр", "Особое мнение", "Рекрут", "Полиция Майами. Отдел нравов". Серкис известен по проектам "Властелин колец" и "Планета обезьян".
В ленте "Бэтмен возвращается" Тима Бёртона пингвина сыграл Дэнни Де Вито. Роль Альфреда Пенниуорта ранее исполняли Майкл Гоф, Майкл Кейн и Джереми Айронс.
Уже известно, что в новом "Бэтмене" сыграют Роберт Паттинсон (Брюс Уэйн/Бэтмен), Зои Кравиц (Селина Кайл/Женщина-кошка) и Пол Дано (Загадочник).
Съемки картины начнутся либо в конце 2019 года, либо в начале 2020. В российский прокат фильм выйдет 24 июня 2021 года.