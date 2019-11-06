Колин Фаррелл и Энди Серкис ведут переговоры об участии в "Бэтмене"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. предложила Колину Фарреллу роль пингвина в фильме "Бэтмен" Мэтта Риввза, а Энди Серкису — сыграть дворецкого Альфреда Пенниуорта, . Кинокомпания Warner Bros. предложила Колину Фарреллу роль пингвина в фильме "Бэтмен" Мэтта Риввза, а Энди Серкису — сыграть дворецкого Альфреда Пенниуорта, сообщает Variety.

Фаррелл снимался в картинах "Александр", "Особое мнение", "Рекрут", "Полиция Майами. Отдел нравов". Серкис известен по проектам "Властелин колец" и "Планета обезьян".

В ленте "Бэтмен возвращается" Тима Бёртона пингвина сыграл Дэнни Де Вито. Роль Альфреда Пенниуорта ранее исполняли Майкл Гоф, Майкл Кейн и Джереми Айронс.

Уже известно, что в новом "Бэтмене" сыграют Роберт Паттинсон (Брюс Уэйн/Бэтмен), Зои Кравиц (Селина Кайл/Женщина-кошка) и Пол Дано (Загадочник).