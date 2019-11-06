Набиуллина: доступность кредитов для бизнеса останется в фокусе внимания ЦБ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Доступность кредитов для малого и среднего бизнеса остается серьезной проблемой и по-прежнему будет в фокусе внимания ЦБ, заявила в среду, выступая в Совфеде, глава регулятора Доступность кредитов для малого и среднего бизнеса остается серьезной проблемой и по-прежнему будет в фокусе внимания ЦБ, заявила в среду, выступая в Совфеде, глава регулятора Эльвира Набиуллина

"Мы реализуем целый комплекс мер по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, здесь есть правительственные программы, сейчас ставки для малого бизнеса около 11%, но доступность кредитов для малого, среднего бизнеса остается проблемой и будет дальше в фокусе нашего внимания", - сказала Набиуллина.

Она добавила, что "сейчас дезинфляционные факторы превалируют и это позволило нам в этом году снизить ставку в целом на 125 базисных пунктов".