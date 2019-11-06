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РИА Новости

Набиуллина: доступность кредитов для бизнеса останется в фокусе внимания ЦБ

11:38 06.11.2019 (обновлено: 12:56 06.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Доступность кредитов для малого и среднего бизнеса остается серьезной проблемой и по-прежнему будет в фокусе внимания ЦБ, заявила в среду, выступая в Совфеде, глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы реализуем целый комплекс мер по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, здесь есть правительственные программы, сейчас ставки для малого бизнеса около 11%, но доступность кредитов для малого, среднего бизнеса остается проблемой и будет дальше в фокусе нашего внимания", - сказала Набиуллина.
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Она добавила, что "сейчас дезинфляционные факторы превалируют и это позволило нам в этом году снизить ставку в целом на 125 базисных пунктов".
"Вслед за ключевой ставкой снизились и ставки по кредитам. Хотела бы подчеркнуть, что это особенно важно для малого, среднего бизнеса, доступность кредитов для которых ниже", - уточнила глава ЦБ.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФЭкономика
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