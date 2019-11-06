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РИА Новости

В Челябинске задержали подозреваемых в разбойном нападении на двух школьниц

11:36 06.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Двух подозреваемых в разбойном нападении на школьниц в Челябинске задержали, решается вопрос о предъявлении им обвинения, сообщил РИА Новости в среду руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска Антон Минеев.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, днем 3 ноября у дома на улице Черкасская в Челябинске двое неизвестных, угрожая ножом двум восьмиклассницам, отобрали у них имущество – у одной на сумму 5 тысяч рублей, у второй злоумышленники забрали сотовый телефон и имущество на сумму 4,5 тысячи рублей.
Машина Следственного комитета РФ
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"Двое фигурантов, подозреваемых в совершении преступления, задержаны. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Следственными органами расследуется уголовное дело по факту разбоя", - сказал Минеев.
Он уточнил, что уголовное дело о сексуальном насилии в отношении школьниц не возбуждалось.
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ЧелябинскРоссияПроисшествия
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