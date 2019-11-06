В Челябинске задержали подозреваемых в разбойном нападении на двух школьниц

ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Двух подозреваемых в разбойном нападении на школьниц в Челябинске задержали, решается вопрос о предъявлении им обвинения, сообщил РИА Новости в среду руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска Антон Минеев.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, днем 3 ноября у дома на улице Черкасская в Челябинске двое неизвестных, угрожая ножом двум восьмиклассницам, отобрали у них имущество – у одной на сумму 5 тысяч рублей, у второй злоумышленники забрали сотовый телефон и имущество на сумму 4,5 тысячи рублей.
"Двое фигурантов, подозреваемых в совершении преступления, задержаны. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. Следственными органами расследуется уголовное дело по факту разбоя", - сказал Минеев.
Он уточнил, что уголовное дело о сексуальном насилии в отношении школьниц не возбуждалось.