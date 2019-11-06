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РИА Новости

Законопроект о заявлении на отпуск в электронном виде доработают

11:24 06.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике вернул авторам законопроект о возможности заключать трудовой договор путем обмена документами и информацией электронным способом, предполагающий в том числе возможность электронной подачи заявлений на отпуск или увольнение, для его доработки и внесения в нижнюю палату парламента в новой редакции.
Законопроект был внесён в Госдуму в июле, инициатором разработки проекта закона стал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Законопроектом предлагаются поправки в статью 67 ТК РФ, согласно которым трудовой договор может быть заключен в том числе путем обмена документами и информацией посредством электронных и других технических средств. Также вводится новая статья 15.1 ТК РФ, закрепляющая общие положения о юридически значимых сообщениях, в том числе об их форме. Таким образом, предполагается, что заявления на отпуск или об увольнении также могут быть поданы работодателю в электроном виде. Кроме того, законопроектом определяется момент, с которого юридически значимое сообщение влечет юридические последствия. Таким моментом будет считаться момент доставки сообщения адресату.
Правительство в своём заключении указало, что законопроект требует доработки с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении. По мнению кабмина, в законопроекте применяются понятия, не используемые в ТК РФ, содержание которых при этом не раскрывается, а указанные формулировки допускают неоднозначное толкование, что может привести к неопределенности в правоприменительной практике.
В законопроекте также не конкретизированы порядок и способы отказа работника от обмена юридически значимыми сообщениями электронным способом. Кроме того, не решаются вопросы, связанные с применением электронной подписи и электронным хранением документов длительного хранения, а из законопроекта и пояснительной записки к нему также неясно, как будет обеспечиваться защита персональных данных работника.
Помимо этого, принятие предлагаемых законопроектом изменений может привести к расходам сторон трудовых отношений на приобретение соответствующих устройств, необходимых для передачи юридически значимых сообщений, а также к дополнительной административной нагрузке на работодателей.
Комитет на заседании в среду поддержал просьбу авторов законопроекта и вернул им его для доработки к первому чтению, после чего проект закона должен быть внесён в Госдуму повторно, но в новой редакции.
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