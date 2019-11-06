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РИА Новости
Медиавойны

Лавров сравнил дискриминацию российских СМИ на Западе с делом Скрипалей

11:23 06.11.2019 (обновлено: 12:57 06.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сергей Лавров
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ситуация с дискриминацией российских СМИ в странах Запада похожа на дело Скрипалей — никто ничего не объясняет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Возвращаясь к тому, почему не пускают именно наших (российские СМИ. — Прим. ред). Потому же, почему до сих пор неизвестно, что произошло со Скрипалями в Солсбери в прошлом году. Никто ничего не показывает, никто ничего не объясняет. Когда это случилось и стали выгонять наших дипломатов, мы у них спросили: "Вам английская сторона что-нибудь объяснила, кроме того, что это highly likely сделала Россия?" Нам, потупясь, говорили шепотом, что ничего больше не сказали, но обещали в будущем дать конкретные факты", — сказал министр, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".

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Британские власти еще до проведения какого-либо обстоятельного расследования в деле отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвинили в произошедшем Россию, не приведя ни одного доказательства. Самой существенной "уликой" стали слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что причастность к делу российских властей "очень вероятна" (highly likely). После этого дело Скрипалей спровоцировало международный скандал, последовали одни из самых массовых высылок российских дипломатов из стран Евросоюза и США. Москва категорически отрицает причастность к отравлению Скрипалей. Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

"Поэтому то, что дискриминируются именно наши СМИ... Это русофобия и желание объяснить свои неудачи, ну и связанная с этим нечистоплотная конкуренция", — добавил министр.

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Власти Британии ранее отказали RT и Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне. Свой отказ британский МИД объяснил "активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД ничего не ответили.
Также российскому информационному агентству Sputnik было отказано в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала. Заявка на аккредитацию на мероприятие, которое началось в воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала съезда. Однако ответ от оргкомитета мероприятия с отрицательным решением агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего решения.
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МедиавойныДело об отравлении СкрипалейSputnikТереза МэйСергей ЛавровМИД РФГлавное разведывательное управление РФВ мире
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