Лавров сравнил дискриминацию российских СМИ на Западе с делом Скрипалей

"Возвращаясь к тому, почему не пускают именно наших (российские СМИ. — Прим. ред). Потому же, почему до сих пор неизвестно, что произошло со Скрипалями в Солсбери в прошлом году. Никто ничего не показывает, никто ничего не объясняет. Когда это случилось и стали выгонять наших дипломатов, мы у них спросили: "Вам английская сторона что-нибудь объяснила, кроме того, что это highly likely сделала Россия?" Нам, потупясь, говорили шепотом, что ничего больше не сказали, но обещали в будущем дать конкретные факты", — сказал министр, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".