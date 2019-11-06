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РИА Новости

Москвич распылил себе в лицо химикат, чтобы не отдавать долг

11:23 06.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Жителя Москвы будут судить за инсценировку разбойного нападения, в ходе которого ему якобы прыснули в лицо химикатом и отобрали 3,2 миллиона рублей, сообщает в среду столичная прокуратура.
По версии следствия, 33-летний москвич не хотел возвращать 3 миллиона рублей долга своему знакомому. На парковке в автомобиле он распылил себе в лицо из баллона очиститель для карбюратора, после чего попросил друга, который был не в курсе его плана, сообщить о "нападении" в полицию.
"Факт заведомо ложного сообщения о преступлении выявлен правоохранительными органами. Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью", - говорится в релизе.
Должнику предъявили обвинение в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Вернул ли мужчина в конце концов долг, не уточняется.
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