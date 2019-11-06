Москвич распылил себе в лицо химикат, чтобы не отдавать долг

По версии следствия, 33-летний москвич не хотел возвращать 3 миллиона рублей долга своему знакомому. На парковке в автомобиле он распылил себе в лицо из баллона очиститель для карбюратора, после чего попросил друга, который был не в курсе его плана, сообщить о "нападении" в полицию.