На министерской встрече ВТО в КНР достигнут консенсус по ряду вопросов

В мероприятии приняли участие министры и их представители из 33 стран и организаций – Евросоюз, Россия и Индия. В общей сложности более 200 различных делегатов. На встрече председательствовал генеральный директор ВТО Роберту Азеведу.

Участники встречи достигли консенсуса по следующим вопросам: во-первых, подтверждена общая приверженность системе многосторонней торговли и неприятие унилатерализма и протекционизма, высказано одобрение ведущей роли ВТО и международной торговли в стимулировании экономического роста, создании рабочих мест и содействии устойчивому развитию; во-вторых, подтверждены намерения содействовать успешному проведению 12-й министерской конференции ВТО, в рамках которой решено ускорить рассмотрение вопросов о субсидиях в отрасли морского рыбохозяйствования; в-третьих, выражена поддержка процессу реформирования ВТО, заявлено о необходимости разрешения проблем выдвижения членов, механизма решения споров в рамках ВТО, а также выражена готовность развивать и реформировать правила ВТО в соответствии с реалиями.

Как заявило Министерство коммерции КНР, Китай провел данную министерскую встречу ВТО в узком составе с тем, чтобы у всех членов данной организации сохранилась действующая платформа для контактов и диалога, чтобы сообща были разработаны планы дальнейшего развития системы многосторонней торговли. Китай призывает все стороны твердо сохранять приверженность системе многосторонней торговли, решительно противодействовать унилатерализму и протекционизму, активно участвовать в реформировании ВТО, защищать базовые ценности организации, содействовать успешному проведению 12-й министерской конференции ВТО и укрепить всеобщую веру в ВТО.