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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

На министерской встрече ВТО в КНР достигнут консенсус по ряду вопросов

11:23 06.11.2019
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© Официальная страница турнира The International в TwitterВид на Шанхай
Вид на Шанхай
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МОСКВА, 6 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". На министерской встрече Всемирной торговой организации (ВТО) в узком составе в Шанхае во вторник достигнут консенсус по ряду вопросов, в частности по вопросам подготовки к проведению 12-й министерской конференции ВТО и реформированию ВТО.
В мероприятии приняли участие министры и их представители из 33 стран и организаций – Евросоюз, Россия и Индия. В общей сложности более 200 различных делегатов. На встрече председательствовал генеральный директор ВТО Роберту Азеведу.
Участники встречи достигли консенсуса по следующим вопросам: во-первых, подтверждена общая приверженность системе многосторонней торговли и неприятие унилатерализма и протекционизма, высказано одобрение ведущей роли ВТО и международной торговли в стимулировании экономического роста, создании рабочих мест и содействии устойчивому развитию; во-вторых, подтверждены намерения содействовать успешному проведению 12-й министерской конференции ВТО, в рамках которой решено ускорить рассмотрение вопросов о субсидиях в отрасли морского рыбохозяйствования; в-третьих, выражена поддержка процессу реформирования ВТО, заявлено о необходимости разрешения проблем выдвижения членов, механизма решения споров в рамках ВТО, а также выражена готовность развивать и реформировать правила ВТО в соответствии с реалиями.
Как заявило Министерство коммерции КНР, Китай провел данную министерскую встречу ВТО в узком составе с тем, чтобы у всех членов данной организации сохранилась действующая платформа для контактов и диалога, чтобы сообща были разработаны планы дальнейшего развития системы многосторонней торговли. Китай призывает все стороны твердо сохранять приверженность системе многосторонней торговли, решительно противодействовать унилатерализму и протекционизму, активно участвовать в реформировании ВТО, защищать базовые ценности организации, содействовать успешному проведению 12-й министерской конференции ВТО и укрепить всеобщую веру в ВТО.
Шанхай
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Перед началом встречи был проведён неформальный обед для министров стран-членов ВТО, в ходе которого обсуждался вопрос упрощения инвестиционных процессов. Представители 92 участвующих в ВТО стран и объединений опубликовали совместное заявление, в котором единогласно подчеркнули важность упрощения инвестиций и выразили активную поддержку проходящим обсуждениям данных вопросов в рамках ВТО. В заявлении подчеркивается, что работа по упрощению инвестиций направлена на определение многосторонних рамок и правил и формирование более прозрачной, высокоэффективной и предсказуемой среды для трансграничных инвестиций.
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Россия-Китай: ГлавноеШанхай
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