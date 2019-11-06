Россия не будет обсуждать с США тему сирийской нефти, заявили в МИД

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, это нацдостояние народа Сирии, которым должны распоряжаться граждане страны, сказал замглавы МИД РФ Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, это нацдостояние народа Сирии, которым должны распоряжаться граждане страны, сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

"Мы по вопросу данному - по вопросу сирийской нефти - с американцами взаимодействовать не будем", - сказал он журналистам.

"Речь идёт, как вы сказали, о сирийской нефти, то есть национальном достоянии всего сирийского народа. Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть", - добавил Вершинин.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Агентство пишет, что, по словам его источников, подобный шаг американского лидера вызывает ряд "сложных юридических вопросов", смогут ли американские военные наносить удары по сирийским, российским или другим силам в случае возникновения угрозы нефтяным месторождениям.