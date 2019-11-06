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РИА Новости
Война в Сирии

Россия не будет обсуждать с США тему сирийской нефти, заявили в МИД

11:20 06.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, это нацдостояние народа Сирии, которым должны распоряжаться граждане страны, сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы по вопросу данному - по вопросу сирийской нефти - с американцами взаимодействовать не будем", - сказал он журналистам.
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"Речь идёт, как вы сказали, о сирийской нефти, то есть национальном достоянии всего сирийского народа. Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть", - добавил Вершинин.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Агентство пишет, что, по словам его источников, подобный шаг американского лидера вызывает ряд "сложных юридических вопросов", смогут ли американские военные наносить удары по сирийским, российским или другим силам в случае возникновения угрозы нефтяным месторождениям.
Отмечается, что решение американского президента предполагает присутствие в Сирии сотен американских военнослужащих, несмотря на то что ранее Трамп заявлял о выводе войск из этой страны. Агентство пишет, что, согласно новому плану, военные США будут защищать значительную часть территории, которую контролируют сирийские курды и которая простирается от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Тем не менее отмечается, что точную протяженность территории пока предстоит определить.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСергей ВершининСирияРоссияСШАВ мире
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