Вышинский не сможет принять участие в заседании суда в Киеве

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский рассказал, что по состоянию здоровья не сможет присутствовать на заседании суда в Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский рассказал, что по состоянию здоровья не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве , где рассматривается его дело.

"Сегодня мой адвокат будет подавать ходатайство на эту тему, уже потом все будет решаться... Возможна замена с очного участия на видеоконференцию", - сказал РИА Новости Вышинский.

Журналист добавил, что его в среду выписали из больницы, однако поехать на заседание суда в Киев он не может по состоянию здоровья.

"Самочувствие пока нормальное, но, как говорят врачи, нет абсолютно здоровых, есть недообследованные. Вот я пока в статусе недообследованного. И честно скажу, что, как всякий мужчина после пятидесяти, тем более, в моем частном статусе на протяжении года не имевший возможности серьезно обследоваться, узнаю очень много интересных и не всегда приятных для меня новостей о моем здоровье. Будем бороться", - добавил Вышинский, сказав, что со следующей недели обследования продолжатся.