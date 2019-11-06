Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T11:28Z
https://ria.ru/20191106/1560623465.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/32/1560623275_0:345:3028:2048_1036x0_80_0_0_31977cc434411414fa8e37ee332808e5.jpg
РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский не сможет принять участие в заседании суда в Киеве

11:18 06.11.2019 (обновлено: 11:28 06.11.2019)
320
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский рассказал, что по состоянию здоровья не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве, где рассматривается его дело.
"Сегодня мой адвокат будет подавать ходатайство на эту тему, уже потом все будет решаться... Возможна замена с очного участия на видеоконференцию", - сказал РИА Новости Вышинский.
Журналист добавил, что его в среду выписали из больницы, однако поехать на заседание суда в Киев он не может по состоянию здоровья.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
3 сентября, 12:02Дело Кирилла Вышинского
Вышинский хочет, чтобы дело закрыли по закону, а не из-за звонка Зеленского
"Самочувствие пока нормальное, но, как говорят врачи, нет абсолютно здоровых, есть недообследованные. Вот я пока в статусе недообследованного. И честно скажу, что, как всякий мужчина после пятидесяти, тем более, в моем частном статусе на протяжении года не имевший возможности серьезно обследоваться, узнаю очень много интересных и не всегда приятных для меня новостей о моем здоровье. Будем бороться", - добавил Вышинский, сказав, что со следующей недели обследования продолжатся.
Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию. 21 октября указом Путина он был назначен членом Совета по правам человека.
Вышинский рассказал об абсурдности дела против него
9 сентября, 11:05Дело Кирилла Вышинского
Вышинский считает, что даже в СБУ понимали абсурдность дела против него
1201001
Обсудить 2
Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийКиевВ мире
Рекомендуем
Сергей Лавров на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий. 6 ноября 2019
Лавров выразил признательность Дезиру за участие в освобождении Вышинского
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Вышинский призвал журналистов на Украине бороться за свои права
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Россия не будет обсуждать с США тему сирийской нефти, заявили в МИД
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский создал совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
Голунов назвал Россию "приятной страной" для работы журналистов
Офис ОАО Газпром
"Газпром" назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Кирилл Вышинский призвал СМИ продолжать обсуждение ситуации на Украине
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
Вышинский передал представителю ОБСЕ списки задержанных Киевом журналистов
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
Вышинский поблагодарил представителя ОБСЕ за помощь в освобождении
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ*
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Суд в Киеве отложил рассмотрение дела Вышинского до 14 января
Михаил Сергеевич Горбачев
Экс-лидер ГДР заявил, что слишком долго доверял Горбачеву
Сергей Лавров
Лавров сравнил дискриминацию российских СМИ на Западе с делом Скрипалей
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
В ОБСЕ изучат информацию Вышинского о притеснениях журналистов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
Госбюро Украины возбудило дело из-за угроз Зеленскому
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:56Германия прокомментировала решение Ирана начать обогащение урана в Фордо
18:52Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана
18:50Эксперт рассказала о недостатках педагогического образования в России
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
Лента новостейМолния