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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в середине ноября

11:15 06.11.2019
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© Алексей ФилипповКуст с опавшей листвой на Красной площади
Куст с опавшей листвой на Красной площади
© Алексей Филиппов
Куст с опавшей листвой на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вторая декада ноября в Москве ожидается бесснежной, температура останется выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Во второй декаде ноября ожидается понижение температуры, оно и должно происходить, так как мы движемся в сторону зимнего сезона. Однако температура все равно останется выше нормы, и пока что снега мы не ожидаем, хотя в таких числах ноября снежок уже должен появляться хотя бы в воздухе", - рассказала Позднякова.
Ранее синоптик сообщила РИА Новости, что в конце недели в Москве ожидается аномально теплая погода, в воскресенье воздух прогреется до 12 градусов тепла.
Теплая погода в Москве
Вчера, 14:41Радио Sputnik
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