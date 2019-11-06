Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в середине ноября

"Во второй декаде ноября ожидается понижение температуры, оно и должно происходить, так как мы движемся в сторону зимнего сезона. Однако температура все равно останется выше нормы, и пока что снега мы не ожидаем, хотя в таких числах ноября снежок уже должен появляться хотя бы в воздухе", - рассказала Позднякова.