Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в середине ноября

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вторая декада ноября в Москве ожидается бесснежной, температура останется выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Во второй декаде ноября ожидается понижение температуры, оно и должно происходить, так как мы движемся в сторону зимнего сезона. Однако температура все равно останется выше нормы, и пока что снега мы не ожидаем, хотя в таких числах ноября снежок уже должен появляться хотя бы в воздухе", - рассказала Позднякова.
Ранее синоптик сообщила РИА Новости, что в конце недели в Москве ожидается аномально теплая погода, в воскресенье воздух прогреется до 12 градусов тепла.