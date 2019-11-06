ТВЭЛ подписал контракт на поставки топлива для будущих блоков АЭС "Сюйдапу"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Топливная компания ТВЭЛ госкорпорации "Росатом" заключила контракт на поставку ядерного топлива для будущих энергоблоков № 3,4 АЭС "Сюйдапу", которые планируется построить в Топливная компания ТВЭЛ госкорпорации "Росатом" заключила контракт на поставку ядерного топлива для будущих энергоблоков № 3,4 АЭС "Сюйдапу", которые планируется построить в Китае с участием России, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

Документ подписан с китайскими заказчиками в лице компаний CNEIC, CNLNPC и CNSP (все компании входят в состав Китайской национальной ядерной корпорации CNNC).

"Контракт включает поставки тепловыделяющих сборок для начальной загрузки реакторов, а также последующих перегрузок", - говорится в сообщении.

Два новых энергоблока российского дизайна поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200 будут построены на площадке АЭС "Сюйдапу" на северо-востоке Китая в провинции Ляонин, округ Хулудао.