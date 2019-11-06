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РИА Новости
Ядерные технологии

ТВЭЛ подписал контракт на поставки топлива для будущих блоков АЭС "Сюйдапу"

11:14 06.11.2019 (обновлено: 11:32 06.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк Атомная станция
 Атомная станция
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Атомная станция. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Топливная компания ТВЭЛ госкорпорации "Росатом" заключила контракт на поставку ядерного топлива для будущих энергоблоков № 3,4 АЭС "Сюйдапу", которые планируется построить в Китае с участием России, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
Документ подписан с китайскими заказчиками в лице компаний CNEIC, CNLNPC и CNSP (все компании входят в состав Китайской национальной ядерной корпорации CNNC).
"Контракт включает поставки тепловыделяющих сборок для начальной загрузки реакторов, а также последующих перегрузок", - говорится в сообщении.
Два новых энергоблока российского дизайна поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200 будут построены на площадке АЭС "Сюйдапу" на северо-востоке Китая в провинции Ляонин, округ Хулудао.
Сооружение блока №3 намечено начать в октябре 2021 года, блока №4 – в августе 2022 года. Пуск блока №3 запланирован на 2027 год, блока №4 – на 2028 год.
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