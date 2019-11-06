МИД не считает нужным ограничивать иностранные СМИ, заявил Лавров

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. МИД РФ не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, включая Deutsche Welle , заявил глава дипведомства Сергей Лавров, комментируя инициативу Госдумы по лишению аккредитации ряда СМИ, включая и немецкий медиахолдинг.
"МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации любого СМИ" - сказал министр, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век"
"Мы пригласили представителей Deutsche Welle, Мария Владимировна (Захарова) с ними общалась. Они признали, что это не очень корректно было в контексте событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело освещать, другое дело - их готовить. А, по сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям, где-то зазывая людей. Наверное, это не функция СМИ. Но еще раз подчеркну, что мы не считаем необходимым, возможным вводить какие-то ограничения", - подчеркнул он.
Ранее глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства. Комиссия ГД установила, что Deutsche Welle нарушила закон, призывая прийти на неразрешенный митинг в Москве. В медиахолдинге Deutsche Welle, в свою очередь, заявили, что отвергают обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ и ожидают скорейшего завершения разбирательств в этой связи.