Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T11:10Z
https://ria.ru/20191106/1560622852.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156062/07/1560620726_0:146:3049:1862_1036x0_80_0_0_28870141a9d7711a3b3fa74e0bee80f4.jpg
РИА Новости

МИД не считает нужным ограничивать иностранные СМИ, заявил Лавров

11:10 06.11.2019
795
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Лавров на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий". 6 ноября 2019
Сергей Лавров на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий. 6 ноября 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. МИД РФ не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, включая Deutsche Welle , заявил глава дипведомства Сергей Лавров, комментируя инициативу Госдумы по лишению аккредитации ряда СМИ, включая и немецкий медиахолдинг.
"МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации любого СМИ" - сказал министр, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
10:40Медиавойны
Лавров назвал цель ущемления прав российских журналистов за рубежом
"Мы пригласили представителей Deutsche Welle, Мария Владимировна (Захарова) с ними общалась. Они признали, что это не очень корректно было в контексте событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело освещать, другое дело - их готовить. А, по сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям, где-то зазывая людей. Наверное, это не функция СМИ. Но еще раз подчеркну, что мы не считаем необходимым, возможным вводить какие-то ограничения", - подчеркнул он.
Ранее глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства. Комиссия ГД установила, что Deutsche Welle нарушила закон, призывая прийти на неразрешенный митинг в Москве. В медиахолдинге Deutsche Welle, в свою очередь, заявили, что отвергают обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ и ожидают скорейшего завершения разбирательств в этой связи.
10310219
Обсудить 5
ОБСЕМария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну тогда ещё встаньте на колени, и извинитесь перед ними...
6 ноября, 14:29
Константин Иванов
800301
Рекомендуем
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Лондона в аккредитации российским журналистам
Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ
Комитет Госдумы вернул законопроект о наказании за пропаганду наркотиков
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал цель ущемления прав российских журналистов за рубежом
Сергей Лавров
Лавров сравнил дискриминацию российских СМИ на Западе с делом Скрипалей
Логотип социальной сети Twitter
Twitter заблокировал аккаунт палестинского сайта Quds News Network
Журналисты снимают страницы с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве. 18 апреля 2019
В США издали иллюстрированную книгу про доклад Мюллера
Логотип социальной сети Twitter
Twitter заблокировал аккаунты ливанского телеканала "Аль-Манар"
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter не объяснил блокировку палестинского новостного агентства
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
СЖР выступил против увеличения штрафов для иностранных СМИ
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Офис Союза журналистов России
В СЖР назвали возможные последствия увеличения штрафов для иностранных СМИ
Здание Министерства иностранных дел России
Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти
Объект газотранспортной системы Украины
Новак прокомментировал требования "Нафтогаза" к "Газпрому"
Офис ОАО Газпром
"Газпром" назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
Лента новостейМолния