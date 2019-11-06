Экс-лидер ГДР заявил, что слишком долго доверял Горбачеву

БЕРЛИН, 6 ноя – РИА Новости. Утверждения Утверждения Михаила Горбачева о том, что он предоставил всем странам бывшего социалистического блока, включая Германскую демократическую республику, свободу самим определять свою политику, не верны, Горбачеву доверяли "слишком долго", рассказал в интервью РИА Новости бывший восточногерманский лидер, генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии и председатель Госсовета Эгон Кренц

"Я долго доверял ему. Теперь я знаю, что слишком долго. Горбачев впоследствии говорил, что предоставил свободу всем социалистическим странами самим определять свою политику. Не знаю, считают ли так поляки, венгры, чехословаки, болгары и румыны. Но к ГДР это никогда не относилось. ГДР была детищем Советского Союза, частью победы Советского Союза над немецким фашизмом…. Утверждение Горбачева о том, что он возложил всю ответственность на плечи ГДР, я не могу подтвердить из собственного опыта. Его воспоминания не верны, по крайней мере, в этом вопросе", - заявил Кренц, добавив, что реакция Горбачева на падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года и более поздние высказывания бывшего советского лидера на эту тему "это небо и земля".

Берлинская стена - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность составляла 155 километров. В Германии объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, в частности, 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.

Кренц считает, что Горбачев "был слишком доверчив в отношениях с Западом". Его уступки в вопросах разоружения вызывали только новые требования, в то время как "в НАТО никогда серьезно не думали о настоящем снятии напряженности", заявил экс-лидер ГДР. В итоге "Запад добился в ходе воссоединения Германии того, чего всегда хотел: изгнания советских и российских войск из центра Европы", и "сегодня войска НАТО находятся у границ России", считает он.