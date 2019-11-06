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РИА Новости

Экс-лидер ГДР заявил, что слишком долго доверял Горбачеву

11:06 06.11.2019 (обновлено: 11:12 06.11.2019)
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 ноя – РИА Новости. Утверждения Михаила Горбачева о том, что он предоставил всем странам бывшего социалистического блока, включая Германскую демократическую республику, свободу самим определять свою политику, не верны, Горбачеву доверяли "слишком долго", рассказал в интервью РИА Новости бывший восточногерманский лидер, генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии и председатель Госсовета Эгон Кренц.
"Я долго доверял ему. Теперь я знаю, что слишком долго. Горбачев впоследствии говорил, что предоставил свободу всем социалистическим странами самим определять свою политику. Не знаю, считают ли так поляки, венгры, чехословаки, болгары и румыны. Но к ГДР это никогда не относилось. ГДР была детищем Советского Союза, частью победы Советского Союза над немецким фашизмом…. Утверждение Горбачева о том, что он возложил всю ответственность на плечи ГДР, я не могу подтвердить из собственного опыта. Его воспоминания не верны, по крайней мере, в этом вопросе", - заявил Кренц, добавив, что реакция Горбачева на падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года и более поздние высказывания бывшего советского лидера на эту тему "это небо и земля".
Мемориальный комплекс Берлинская стена в Берлине, на Бернауэрштрассе
10:45РИА Новости
Экс-лидер ГДР рассказал о реакции Москвы на падение Берлинской стены
Берлинская стена - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность составляла 155 километров. В Германии объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, в частности, 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.
Кренц считает, что Горбачев "был слишком доверчив в отношениях с Западом". Его уступки в вопросах разоружения вызывали только новые требования, в то время как "в НАТО никогда серьезно не думали о настоящем снятии напряженности", заявил экс-лидер ГДР. В итоге "Запад добился в ходе воссоединения Германии того, чего всегда хотел: изгнания советских и российских войск из центра Европы", и "сегодня войска НАТО находятся у границ России", считает он.
"Когда в 1992 году стало известно, что сенат Берлина объявил Горбачева почетным жителем города, я написал ему: "Я прошу тебя не допустить, чтобы твоим именем перечеркивали имена других людей, которые заложили основу для жизнеспособности этого города". Ведь незадолго до вручения ему звания почетного жителя заслуженные советские военачальники и советские политики, которые положили свои жизни для освобождения Берлина, были исключены из списка почетных жителей Берлина, в том числе этого звания были лишены красноармейцы Егоров и Кантария, которые подняли Флаг Победы 30 апреля 1945 года над Рейхстагом. Это сильно разочаровало меня", - рассказал он.
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев
00:54РИА Новости
Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне
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Эгон КренцГерманская Демократическая РеспубликаМихаил ГорбачевВ мире
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