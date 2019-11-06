Синоптики предупредили об аномально теплой погоде в Москве

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В конце недели в Москву придет аномально теплая для осени погода, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Так, в пятницу днем температура поднимется до плюс семи градусов, существенных осадков не ожидается, но будет облачно.
"Погода будет меняться в сторону незначительного понижения температуры, но в любом случае фон температуры останется выше климатической нормы на три-четыре градуса. Такие волны тепла и холода чередуются довольно часто в ноябре. <...> Ветер западный, слабый, поэтому погода будет довольно комфортной", — рассказала собеседница агентства.
В субботу в столице может пройти небольшой дождь, ночью будет прохладно, также возможны осадки, но уже на следующий день столбики термометров поднимутся до плюс 12.
"Во второй декаде ноября ожидается понижение температуры, оно и должно происходить, так как мы движемся в сторону зимнего сезона", — добавила Позднякова.
Однако, отметила метеоролог, температура на следующей неделе все равно будет превышать норму, снега не ожидается.