Синоптики предупредили об аномально теплой погоде в Москве

"Погода будет меняться в сторону незначительного понижения температуры, но в любом случае фон температуры останется выше климатической нормы на три-четыре градуса. Такие волны тепла и холода чередуются довольно часто в ноябре. <...> Ветер западный, слабый, поэтому погода будет довольно комфортной", — рассказала собеседница агентства.