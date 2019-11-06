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РИА Новости

В Новгородской области осадки вызвали подтопление в девяти районах

10:57 06.11.2019 (обновлено: 11:09 06.11.2019)
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© Фото : МЧС россииОсадки подтопили 32 населенных пункта Новгородской области
Осадки подтопили 32 населенных пункта Новгородской области
© Фото : МЧС россии
Осадки подтопили 32 населенных пункта Новгородской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Обильные осадки подтопили 32 населенных пункта в девяти районах Новгородской области, пострадавших нет, сообщили в МЧС РФ.
"В девяти районах Новгородской области в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление 32 населенных пунктов. Подтоплено 84 жилых дома, где живут 249 человек, 298 придомовых территорий, шесть низководных мостов и 25 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, пострадавших нет.
"Нарушено автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами. Подготовлены к развертыванию 17 пунктов временного размещения, вместимостью более 2,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в среду также прогнозируются осадки, однако новым подтоплением они не угрожают.
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МЧС РФНовгородская областьРоссияПроисшествия
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