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РИА Новости

Лавров прокомментировал инициативу о создании "белых списков СМИ"

10:54 06.11.2019 (обновлено: 11:52 06.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Инициатива "Репортеров без границ" о создании "белых списков СМИ" вызывает беспокойство, это попытка действовать вне универсальных принципов ОБСЕ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр в среду принял участие в конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД РФ.
"Возникли проблемы с тем, как наши западные коллеги трактуют полномочия технического секретариата (ОЗХО - ред.), продолжают продвигать свою линию в этой организации, но тем временем создали за рамками любой многосторонней универсальной структуры партнерство из стран, которые им комфортны, которые разделяют их весьма сомнительные подходы. То же самое, к сожалению, по-моему, может произойти из-за инициативы "Репортеров без границ", потому что они выводят эту тематику, очень спорную, противоречивую, за универсальные рамки той же ОБСЕ и пытаются вне универсально признанных структур сформировать позицию, которую потом будут предъявлять как истину в последней инстанции. Вот это меня беспокоит", - сказал Лавров на конференции.
Сергей Лавров
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ОБСЕСергей ЛавровРоссияВ мире
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