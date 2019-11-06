Лавров прокомментировал инициативу о создании "белых списков СМИ"

Министр в среду принял участие в конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД РФ.

"Возникли проблемы с тем, как наши западные коллеги трактуют полномочия технического секретариата (ОЗХО - ред.), продолжают продвигать свою линию в этой организации, но тем временем создали за рамками любой многосторонней универсальной структуры партнерство из стран, которые им комфортны, которые разделяют их весьма сомнительные подходы. То же самое, к сожалению, по-моему, может произойти из-за инициативы "Репортеров без границ", потому что они выводят эту тематику, очень спорную, противоречивую, за универсальные рамки той же ОБСЕ и пытаются вне универсально признанных структур сформировать позицию, которую потом будут предъявлять как истину в последней инстанции. Вот это меня беспокоит", - сказал Лавров на конференции.