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РИА Новости

Экс-лидер ГДР рассказал о реакции Москвы на падение Берлинской стены

10:45 06.11.2019 (обновлено: 11:13 06.11.2019)
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© РИА Новости / Ангелина Тимофеева Мемориальный комплекс "Берлинская стена" в Берлине, на Бернауэрштрассе
 Мемориальный комплекс Берлинская стена в Берлине, на Бернауэрштрассе
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Мемориальный комплекс "Берлинская стена" в Берлине, на Бернауэрштрассе. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 ноя – РИА Новости. Реакция советского руководства на падение Берлинской стены была неоднозначной и "поначалу сбивала с толку", в течение нескольких часов утром 10 ноября 1989 года Москва поменяла свою оценку случившегося, рассказал в интервью РИА Новости бывший восточногерманский лидер, генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии и председатель Госсовета Эгон Кренц.
Берлинская стена - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая её протяженность составляла 155 километров.
Берлинская стена на территории музея Топография террора в Берлине
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"Утром 10 ноября мне позвонил советский посол в ГДР Вячеслав Кочемасов. Он был очень возбужден. В Москве, сказал он, крайне обеспокоены вещами, которые произошли ночью в Берлине. Я ответил, что меня это удивляет, мы же согласовали новые правила въезда и выезда с вами. Посол возразил, что это только частично верно. Он пояснил, что мы согласовали, что граница между ГДР и ФРГ может быть открыта, но не граница в Берлине, потому что в этом случае затрагиваются интересы союзников, так определено в четырехстороннем соглашении. Я ответил, что Москва в последние годы больше не напоминала ГДР об этом соглашении, но рассматривала Берлин как столицу ГДР и уважала суверенные решения ГДР. Я добавил: если бы мы не открыли пограничные переходы ночью, это могло бы привести к катастрофе", - рассказал Кренц.
По словам экс-лидера ГДР, советский посол попросил его написать Михаилу Горбачеву о событиях 9 ноября.
"В государственной телеграмме я рассказал Горбачеву, как все происходило ночью, что около 60 тысяч восточных берлинцев побывали в Западном Берлине, и что рано утром 45 тысяч уже вернулись на работу. Через некоторое время посол снова позвонил. На этот раз он поздравил меня от имени Горбачева с тем, что руководство ГДР открыло пункты пропуска. Менее чем за два часа две совершенно разные новости пришли из Москвы. Это заставило меня спросить, кто принимает решения в Москве? Президент, глава КГБ, армейский министр или министр иностранных дел? Хотя тогда я еще доверял Горбачеву, реакция Москвы поначалу сбивала меня с толку", - рассказал Эгон Кренц.
С октября 2019 по октябрь 2020 годов в Германии проводится так называемый юбилейный год Германского единства, в частности, 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.
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Вчера, 20:34РИА Новости
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Эгон КренцГерманская Демократическая РеспубликаМихаил ГорбачевГерманияВ мире
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